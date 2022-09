Kobiety na Ukrainie nie będą mogły opuszczać kraju w stanie wojennym

Po zarejestrowaniu kobiety, podobnie jak mężczyzn, obejmie zakaz podróżowania za granicę.

Przebywający za granicą poborowi po powrocie do domu muszą w ciągu siedmiu dni zarejestrować się w terytorialnym ośrodku werbunkowym w miejscu zamieszkania. Ukrainki, które obecnie przebywają za granicą, do czasu wpisu do ewidencji wojskowej nie będą wcielane do wojska.

Mobilizacji nie podlegają – bez względu na płeć – osoby, które mają troje lub więcej małoletnich dzieci, samodzielnie wychowują małoletnie dziecko lub dziecko niepełnosprawne, muszą stale opiekować się chorą żoną, mężem lub rodzicami, mają małoletnie dziecko, a jeden z małżonków jest w trakcie odbywania służby wojskowej.

Jak informowaliśmy, w grudniu ub. roku na Ukrainie w życie weszło rozporządzenie Ministerstwa Obrony Ukrainy, które zatwierdziło listę branż i zawodów, w których zatrudnione kobiety mają podlegać ewidencji wojskowej. Łącznie na liście znajduje się ponad 100 zawodów (m.in. lekarz, dziennikarz, naukowiec, psycholog).

