Ukraina: rozszerzono listę branż, w których zatrudnione kobiety mają podlegać ewidencji wojskowej

Na Ukrainie w życie weszło rozporządzenie Ministerstwa Obrony Ukrainy, które zatwierdziło listę branż i zawodów, w których zatrudnione kobiety mają podlegać ewidencji wojskowej.

Ministerstwo Obrony Ukrainy rozporządzeniem nr 313 rozszerzyło 11 października listę zawodów, które wymagają od kobiet rejestracji wojskowej. Łącznie na liście znajduje się ponad 100 zawodów (m.in. lekarz, dziennikarz, naukowiec, psycholog). Rozporządzenie obowiązuje od 17 grudnia.

Przewodniczący Rady Najwyższej ds. Obrony Narodowej, Bezpieczeństwa i Wywiadu Aleksander Zawitniewicz zapowiedział, że Ministerstwo Obrony skróci listę zawodów, których przedstawicielki są zobowiązane do rejestracji wojskowej.

Przedstawiciele zaktualizowanej listy zawodów w wieku od 18 do 60 lat powinni zarejestrować się w 2022 roku. Do końca 2022 roku Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadzi analizę zmian w liczbie kobiet podlegających służbie wojskowej, które znalazły się w ewidencji wojskowej.

Naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy wyjaśnił, że obecnie „nie ma mowy o poborze do wojska ani o obowiązkowej mobilizacji kobiet do wojska, jak już podały niektóre media”.

Załużny napisał w niedzielę na Facebooku, że „przygotowuje się taką procedurę dla rejestracji wojskowej (kobiet – red.), która pozwoliłaby przeprowadzić maksymalną liczbę procedur zdalnie i online”. „Planujemy również wprowadzenie przejściowej normy dotyczącej szkolenia (ćwiczeń) poborowych, a mianowicie: kobiety będą szły na szkolenie tylko wtedy, gdy będą tego chciały” – dodał.

Zapewnił też, że w życiu Ukrainek nie będzie żadnych zmian w związku z zaciągnięciem się do wojska. „Tylko, że Siły Zbrojne będą po prostu wiedziały, jacy specjaliści są w kraju i mogą, w razie czego, włączyć się do obrony państwa… Jest to również krok w kierunku kobiet, które chcą odbyć służbę wojskową w Siłach Zbrojnych Ukrainy” – przekazał Załużny.

Kobiety w ciąży i kobiety z małymi dziećmi również podlegają ewidencji wojskowej na Ukrainie – poinformowało w niedzielę biuro prasowe Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony tego kraju.

Biuro prasowe informuje, że w przypadku kobiet, podobnie jak w przypadku mężczyzn, będzie brany pod uwagę stan zdrowia i sytuacja rodzinna.

W czerwcu parlament Ukrainy, Rada Najwyższa, przyjął w I czytaniu nowelizację artykułu 1 ustawy „O liczebności Sił Zbrojnych Ukrainy”, w związku z przyjęciem dzień wcześniej projektu ustawy „O podstawach narodowego oporu”. Za przyjęciem nowelizacji zagłosowało 320 deputowanych.

Jak pisaliśmy, oba projekty zostały złożone w maju br. przez prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Pierwszy zakłada, że liczebność ukraińskich sił zbrojnych miałaby zostać zwiększona o 11 tys., do 261 tys. żołnierzy, w tym 215 tys. pełniących służbę. Jest to związane z projektem dotyczącym wdrożenia koncepcji „narodowego oporu”, który zakłada m.in. powołanie na Ukrainie Sił Obrony Terytorialnej. Ma to być osobny rodzaj sił zbrojnych. Według uzasadnienia, celem jest też rozwinięcie sił specjalnych, w interesie formowania „narodowego ruchu oporu”. Ustawowe zwiększenie liczebności żołnierzy ma umożliwić realizację tych celów.

CZYTAJ TAKŻE: Granica Ukrainy. Rosyjskie wojsko wraca do koszar? Tak twierdzi dowództwo

Kresy.pl / interfax.com.ua / facebook.com / document.vobu.ua