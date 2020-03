Putin złożył kolejne propozycje poprawek do rosyjskiej konstytucji

Prezydent Rosji Władimir Putin wniósł do Dumy Państwowej nowe poprawki do projektu zmiany rosyjskiej konstytucji.

O wniesieniu poprawek przez Putina powiedział dziennikarzom przewodniczący izby niższej rosyjskiego parlamentu Wiaczesław Wołodin. Według niego są to propozycje, o których rosyjski prezydent już wspominał. Zawarto je na 24 stronach. „Część poprawek omawiano podczas spotkań z grupą inicjatywną, którą prezydent stale zapraszał do dialogu” – mówił Wołodin.

Drugi marca jest ostatnim dniem, w którym można składać propozycje poprawek przed drugim czytaniem projektu zmiany rosyjskiej konstytucji. Propozycje rosyjskiego prezydenta trafią teraz do odpowiednich komisji.

Jak podaje TASS, oczekuje się, iż drugie czytanie projektu odbędzie się w Dumie Państwowej 10 marca a ogólnorosyjskie referendum nad zatwierdzeniem nowego tekstu konstytucji – 22 kwietnia.

Jak pisaliśmy, ideę zmian w rosyjskiej ustawie zasadniczej Władimir Putin ogłosił 15 stycznia br. w czasie swojego orędzia do połączonych izb rosyjskiego parlamentu. Grupa robocza do spraw przygotowania poprawek została bardzo szybko sformowana i pierwsze propozycje z jej strony zostały przyjęte już 23 stycznia przez Dumę Państwową w pierwszym czytaniu projektu poprawionej ustawy zasadniczej. Do projektu dodawane są kolejne propozycje zman; w połowie lutego ich liczba przekroczyła 100.

Po pierwszym czytaniu Putin proponował m.in. by w ustawie zasadniczej umieścić definicję małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Poparł też wniosek związków zawodowych o wpisanie do konstytucji obowiązkowej indeksacji płac. Wcześniej proponował m.in., by zwiększyć kompetencje szefów regionów w ustawodawstwie oraz kompetencje parlamentu w zakresie kreowania rządu. To parlament miałby zatwierdzał osobę premiera ale też wicepremierów i wszystkich ministrów, a prezydent nie mógłby odmówić ich nominacji. Izby parlamentu miałyby na siebie wziąć także „większą odpowiedzialność za tę politykę jaką prowadzi rząd”. Prezydent zachowa jednak kompetencje określania „zadań i priorytetów” rządu bo Rosja ze względu na rozmiary i złożony skład etniczny według Putina „nie może normalnie się rozwijać, powiem więcej, po prostu istnieć stabilnie w formie republiki parlamentarnej”. Prezydent ma zachować prawo dymisji premiera, wicepremierów i ministrów oraz zwierzchność nad siłami zbrojnych oraz wymiarem sprawiedliwości.

Kresy.pl / TASS