Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy ostrzegli NATO przed zagrożeniem ze strony Białorusi

Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy – Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Egils Levits – napisali list do sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga. Ostrzegli w nim przed zagrożeniem ze strony Białorusi.

Prezydenci podkreślili, że współpraca Rosji i Białorusi wpłynęła na pogorszenie bezpieczeństwa w regionie i na całym obszarze euroatlantyckim.

„Terytorium Białorusi i jej zasoby są wykorzystywane przez Rosję do nielegalnej i brutalnej agresji na Ukrainę, co świadczy o coraz ściślejszej integracji militarnej obu państw” – zapisano w dokumencie.

Prezydenci Polski, Litwy i Łotwy wskazali, że ostatnim przejawem tej integracji było rozmieszczenie taktycznej broni jądrowej na Białorusi, co stanowi bezpośrednie zagrożenie dla społeczeństw tych państw.

„To kolejne rażące naruszenie Aktu NATO-Rosja i dowód na to, że dokument ten już nie obowiązuje” – przekazali prezydenci.

Głowy państw zwróciły uwagę, że rozmieszczenie na Białorusi rosyjskich najemników z grupy Wagnera i ich przywódcy Jewgienija Prigożyna może być zachętą dla reżimu w Mińsku do wywołania nowej fali migracji i kryzysu humanitarnego na granicach Unii Europejskiej.

Prezydenci stwierdzili, że Białorusinom potrzebny jest jasny sygnał, że dla Sojuszu ważna jest wizja „demokratycznej, stabilnej i dobrze prosperującej Białorusi, niezależnej od woli Rosji i wewnętrznych konfliktów Kremla”.

Andrzej Duda, Gitanas Nauseda i Egils Levits zaproponowali także m.in. przegląd programu odstraszania nuklearnego i jego adaptacja do nowych realiów, wzmocnienie flanki wschodniej NATO oraz zwiększenie wydatków na obronę przekraczających 2 proc. PKB i zwiększenie odporności sojuszników na zagrożenia hybrydowe.

Jak informowaliśmy, premier Morawiecki chce, aby do Polski trafiła broń nuklearna. Wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Dumy Państwowej Rosji Jurij Szwytki stwierdził, że groziłoby to „trzecią wojną światową”.

Szwytkin odniósł siędo słów premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o chęci Polski do przystąpienia do programu Nuclear Sharing. Szwytkin wyraził opinię, że mogłoby to doprowadzić do „poważnego konfliktu”. „Oczekiwanie Polski jest dość realistyczne. Może to po prostu doprowadzić do spirali napięć – to łagodna opcja. Gorszy scenariusz to trzecia wojna światowa z użyciem broni nuklearnej” – oświadczył,

Jego zdaniem, kraje NATO „podejmują coraz więcej kroków w tym kierunku”. „Nie rozumieją i nie zdają sobie dziś sprawy, że nie będzie zwycięzców i przegranych” – stwierdził.

Słowa Morawieckiego powiązane były z planami rozmieszczenia rosyjskiej broni jądrowej na Białorusi.

Premier podkreślił, że Polska „nie chce siedzieć z założonymi rękami, gdy Putin eskaluje różnego rodzaju groźby”.

