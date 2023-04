Brytyjski wywiad: Rosja chce zastąpić Grupę Wagnera innymi firmami najemniczymi

Rosja prawdopodobnie stara się sponsorować i rozwijać alternatywne prywatne firmy wojskowe, aby ostatecznie zastąpić Grupę Wagnera w jej znaczącej roli bojowej na Ukrainie – uważa brytyjski wywiad.

Brytyjskie ministerstwo obrony podało we wtorkowej aktualizacji wywiadowczej, że ma to związek z głośnym sporem pomiędzy rosyjskim ministerstwem obrony i Grupą Wagnera. Rosyjskie dowództwo chce zastępczej firmy, nad którą miałoby większą kontrolę. Żadna inna znana rosyjska prywatna firma wojskowa nie zbliża się jednak obecnie do wielkości i siły bojowej Grupy Wagnera – uważają Brytyjczycy.

„Rosja prawdopodobnie widzi ciągłą przydatność na Ukrainie prywatnych firm wojskowych, ponieważ są one mniej krępowane przez ograniczone poziomy płac i niewydolność, które hamują skuteczność regularnej armii. Rosyjskie kierownictwo prawdopodobnie wierzy, że ciężkie straty w prywatnych firmach wojskowych będą lepiej tolerowane przez rosyjskie społeczeństwo niż straty w regularnym wojsku” – czytamy.

