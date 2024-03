Rosyjskie media twierdzą, że przechwyciły rozmowę wysokich niemieckich oficerów na temat ataku rakietami Taurus na Most Krymski. Redaktor naczelna grupy medialnej Rossija Siegodnia i kanału telewizji RT Margarita Simonyan przytoczyła ich rzekome słowa na swoim w mediach społecznościowych. Berlin poinformował o wszczęciu śledztwa, które ma ustalić, czy rozmowy niemieckich oficerów rzeczywiście zostały przechwycone.

Margarita Simonjan oświadczyła w piątek, że posiada nagranie audio, na którym niemieccy oficerowie omawiają ataki na Most Krymski. “Moi towarzysze w mundurach powiedzieli mi coś niezwykle interesującego tego samego dnia, kiedy Scholz twierdził, że NATO nie uczestniczy i nie będzie uczestniczyć w konflikcie ukraińskim” – napisała na Telegramie. “W tym ciekawym nagraniu wyżsi rangą oficerowie Bundeswehry omawiają sposób bombardowania (uwaga!) Mostu Krymskiego” – stwierdziła.

“Kieruję oficjalną prośbę do ambasadora Niemiec, ministra spraw zagranicznych Niemiec i osobiście do Scholza: Jak to właściwie należy rozumieć? Czy nie nadszedł już czas, aby Rosja aktywnie przypomniała Niemcom, jak ostatnim razem zakończyły się dla Niemiec eksplozje rosyjskich mostów?” – kontynuowała.

Rozmowa ma pochodzić z 19 lutego. Mieli w niej uczestniczyć szef wydziału operacji i ćwiczeń Dowództwa Sił Powietrznych Bundeswehry Frank Graefe i inspektor niemieckich sił powietrznych Ingo Gerhartz, a także pracownicy centrum operacji lotniczych Dowództwa Kosmicznego – Fenske i Frostedt.

Jak podają rosyjskie media, niemieccy wojskowi mieli proponować podzielenie całej operacji na etapy, a także zwrócenie się o pomoc w jej planowaniu do Wielkiej Brytanii. “Intensywnie badaliśmy ten temat i niestety doszliśmy do wniosku, że most ze względu na swoje rozmiary przypomina pas startowy. Może zatem nie wymagać dziesięciu, ale nawet 20 rakiet” – miał mówić jeden z oficerów Bundeswehry. Uderzenie miałoby zostać przeprowadzone przy użyciu pocisków manewrujących Taurus.

Przeczytaj: Niemiecki kanclerz ujawnił, że brytyjscy i francuscy żołnierze pomagają Ukraińcom używać systemów rakietowych

“Jednocześnie jeden z funkcjonariuszy wspomniał o planowanym na 21 lutego wyjeździe na Ukrainę w celu koordynowania uderzeń na cele rosyjskie” – napisała Simonjan.

Rosjanie twierdzą, że operacja miałaby zostać przeprowadzona bez udziału wojskowych NATO, tylko przez przeszkolonych żołnierzy ukraińskich.

“Najpierw musimy wiedzieć, czy taka decyzja polityczna nie jest bezpośrednio związana z planowaniem zadań, w takim przypadku szkolenie potrwa trochę dłużej, będą w stanie wykonywać bardziej złożone zadania” – mówił rzekomo inny oficer.

W trakcie rozmowy niemieccy oficerowie mieli przyznać, że możliwe jest przesyłanie do Kijowa zdjęć satelitarnych i współrzędnych rosyjskich celów z dokładnością do trzech metrów.

“Myślę, że osobiście nie powinienem uczestniczyć w tym spotkaniu. Ważne jest dla mnie, abyśmy przedstawili trzeźwą ocenę, a nie dolewali oliwy do ognia, jak robią to inni, dostarczając Storm Shadow i Scalp” – powiedział rzekomo jeden z rozmówców.

Później Simonjan opublikowała nagrania rzekomej rozmowy. Zawierają dyskusję na temat tego, czy rakiety manewrujące Taurus byłyby w stanie zniszczyć Most Krymski.

Der Spiegel zwraca uwagę, że wirtualne spotkanie nie odbyło się za pośrednictwem bezpiecznego łącza, ale za pośrednictwem platformy Webex.

Także niemiecki dziennik Bild ocenia, że wiele wskazuje, iż materiał może być prawdziwy.

Niemieckie Ministerstwo Obrony zapytane przez rosyjską agencję RIA Novosti odmówiło komentarza w sprawie tych doniesień.

Federalne Ministerstwo Obrony Niemiec poinformowało w piątek, że wszczęło śledztwo, które ma ustalić, czy rozmowy przedstawicieli sił powietrznych Niemiec, którzy mieli rozmawiać o ataku na Most Krymski rakietami Taurus, zostały przechwycone.

Przedstawiciel ministerstwa przekazał, że Federalna Służba Kontrwywiadu Wojskowego (BAMAD) “podjęła wszelkie niezbędne działania” w celu zbadania sprawy.

Zobacz także: Połowa Niemców nie chce dostarczenia Taurusów Ukrainie

pravda.com.ua / dw.com / wiadomosci.wp.pl / Kresy.pl