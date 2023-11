MAEA: Iran posiada wystarczającą ilość uranu do produkcji trzech bomb atomowych

Iran ma wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do 60% czystości na trzy bomby atomowe – twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej.

Iran ma wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do 60% czystości na trzy bomby atomowe – twierdzi Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej. Jak twierdzi Reuters agencja nadal blokowana jest w kluczowych kwestiach w Iranie.

Stały postęp Iranu we wzbogacaniu do bardzo wysokiego poziomu, przy jednoczesnym braku zapewnienia Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wymaganej przez nią współpracy w coraz większej liczbie kwestii, stanowi wyzwanie zarówno dla tej agencji, jak i dla mocarstw zachodnich, które wielokrotnie wzywały Iran do zmiany kursu.

Zapasy irańskiego uranu wzbogaconego do 60% wzrosły o 6,7 kg do 128,3 kg od ostatniego raportu z 4 września, jak podał jeden z dwóch raportów dla państw członkowskich, do których dotarła agencja Reuters. To ponad trzykrotność tego co teoretycznie wystarczy (jeśli zostaną dodatkowo wzbogacone) na bombę atomową.

„To całkiem spora kwota, zwłaszcza jeśli nie wykorzystuje się jej do niczego” – stwierdził starszy dyplomata, odnosząc się do faktu, że Iran jest jedynym krajem, który wzbogaca się do tak wysokiego poziomu bez produkcji broni nuklearnej. Stopień broni wynosi około 90%.

Iran ma wystarczającą ilość uranu wzbogaconego do niższych poziomów, aby móc zbudować więcej bomb, ale zaprzecza opracowywaniu takiej broni.

Tempo wzbogacania się Iranu do 60% spadło jednak do około 3 kg miesięcznie z 9 kgna początku tego roku, co według dyplomatów jest oczywistym wynikiem pośrednich negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi co doprowadziło do wymiany więźniów między obydwoma krajami we wrześniu.

Z raportu wynika, że liczba działających kaskad, czyli klastrów wirówek do wzbogacania uranu, również pozostaje niezmieniona. Jednak napięcia między agencją a Iranem tylko wzrosły.

Rada Gubernatorów ONZ, obejmująca 35 krajów, przyjęła rok temu uchwałę nakazującą Iranowi zastosowanie się do dochodzenia MAEA w sprawie śladów uranu znalezionych w trzech niezadeklarowanych miejscach. Od tego czasu MAEA zawęziła listę lokalizacji do dwóch, ale poza tym nie poczyniono żadnych postępów.

Kresy.pl/Reuters