Irańskie służby specjalne zatrzymały podejrzanego o zorganizowanie zamachu sprzed lat

Służby specjalne Iranu poinformowały o zatrzymaniu przywódcy jednej z monarchistycznych grup opozycyjnych bazujących w USA.

Ministerstwo służb specjalnych Iranu wydało w sobotę komunikat o zatrzymaniu przywódcy organizacji, którą podejrzewa o przeprowadzenie na terenie tego państwa zamachu terrorystycznego. „Dżamszid Szarmahd, przywódca terrorystycznej grupy Tondar [„Grom”], który kierował działaniami zbrojnymi i terrorystycznymi z Ameryki został aresztowany po komplikowanej operacji i jest w rękach naszych potężnych agentów” – oświadczenie zacytował portal dziennika „Japan Times”.

Irańskie kanały telewizyjne potwierdzają tę informację emitując nagranie mężczyzny podającego się za Szarmahda podającego swoją datę urodzenia. Sama organizacja Tondar nie potwierdziła jednak oficjalnie zatrzymania swojego przywódcy. Jednak „Japan Times” twierdzi, że na jej koncie na jednym z portali społecznościowych pojawił się wcześniej wpis informujący – „będziemy kontynuować walkę nawet pod nieobecność dowódcy”.

Władze Iranu podejrzewają Tondar o przygotowanie i przeprowadzenie zamachu terrorystycznego w mieście Sziraz w 2008 r. Zginęło w nim 14 osób, a 215 zostało rannych. Organizacja, której pełna nazwa brzmi Królewskie Zgromadzenie Iranu „Grom”, działa w Los Angeles dążąc do obalenia obecnego systemu politycznego Iranu i restauracji monarchii w tym państwie. Dysponuje lokalnym kanałem telewizyjny i rozgłośnią radiową. Sam Szarmahd to 65-letni elektronik, który przez jakiś czas mieszkał w Niemczech zanim nie przeprowadził się do USA.

Zatrzymanie Szarmahda już skrytykował Departament Stanu USA – „Reżim irański ma długą historię zatrzymywania Irańczyków i cudzoziemców na podstawie fałszywych zarzutów. Wzywamy Iran do pełnej przejrzystości i przestrzegania wszystkich międzynarodowych standardów prawnych”.

„Pomimo naszego wniosku do Interpolu, Szarmahd podróżował wszędzie pod własnym nazwiskiem. To pokazuje, jak puste są hasła antyterrorystyczne Amerykanów i ich europejskich sojuszników” – skomentował z kolei minister służb specjalnych Iranu Mahmud Alawi. Podkreśla on, że Tondar planował kilka innych zamachów terrorystycznych.

1979 r. rewolucja ludowa prowadzona przez koalicję szyickiego duchowieństwa, nacjonalistów i lewicowców obaliła szacha Mohammada Rezę Pahlawiego. Proklamowano republikę w której z czasem przewagę osiągnęli zwolennicy ajatollaha Ruhollaha Chomeiniego. Pahlawiego, do pełni władzy wyniosła operacja specjalna CIA z 1953 w ramach której uwięziono dążącego do ograniczenia władzy monarchy i znacjonalizowania należących do Brytyjczyków irańskich złóż ropy naftowej premiera Mossadeka. Za czasów swojej władzy Pahlawi utrzymywał sojusz z USA i tam właśnie udał się utracie władzy.

japantimes.co.jp/kresy.pl