Pierwszą elektrownię jądrową w Polsce zbudują Amerykanie

Amerykański koncern Westinghouse Nuclear wybuduje pierwszą elektrownię atomową w Polsce. O decyzji polskiego rządu poinformowali premier Mateusz Morawiecki i rzecznik rządu, Piotr Müller.

W piątek wieczorem premier Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze wpis, w którym ogłosił decyzję w sprawie budowy pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Poinformował, że zajmie się tym amerykański koncern Westinghouse.

„Silny sojusz daje gwarancje powodzenia wspólnych inicjatyw. Po ostatnich owocnych rozmowach z Kamalą Harris [wiceprezydent USA – przyp. red.] i Jennifer Granholm [sekretarz energii USA – przyp. red.] potwierdzamy realizację projektu jądrowego w sprawdzonej i bezpiecznej technologii Westinghouse Nuclear” – napisał szef rządu. Podziękował też za współpracę amerykańskiej ambasadzie w Warszawie i zapowiedział, że w środę Rada Ministrów przyjmie uchwałę w tej sprawie.

W rozmowie z PAP rzecznik rządu Piotr Müller podkreślił, że przyjęcie oferty amerykańskiej to bardzo ważny moment.

– Energia atomowa będzie ważnym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski – tłumaczył Müller. Amerykanie wybudują pierwszą elektrownię atomową. O możliwych projektach rozmawiamy również z naszymi pozostałymi krajami partnerskimi – dodał. Rzecznik potwierdził też, że 3 listopada br. Rada Ministrów przyjmie stosowną uchwałę ws. budowy pierwszej w Polsce elektrowni atomowej.

Sprawę skomentował też ambasador USA, Mark Brzezinski.

„Fantastyczne wieści od Premiera Morawieckiego: w wyniku jego współpracy z Kamalą Harris, Polska wybrała amerykański rząd oraz firmę Westinghouse na swojego partnera w energetyce jądrowej. Formalnie proces zakończy się w przyszłym tygodniu! Dziękuję Mateuszowi Morawieckiemu i sekretarz energii Jennifer Granholm za ciężką pracę nad tym projektem. Razem wzmocnimy nasze stosunki dwustronne i bezpieczeństwo energetyczne Polski dla przyszłych pokoleń!” – napisał na Twitterze amerykański dyplomata.

