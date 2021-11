Izraelskie bomby szybujące SPICE 250 dla polskich F-16. Porozumienie Lockheed Martin i Rafael

Amerykański Lockheed Martin i izraelski Rafael zawarły porozumienie dotyczące integracji i wspólnego zaoferowania systemu bomb szybujących SPICE 250 m.in. dla polskich sił powietrznych.

We wtorek amerykański koncern Lockheed Martin poinformował o zawarciu porozumienia z izraelską firmą zbrojeniową Rafael. Umożliwia ono zespołowi obu firm wspólne opracowanie, wprowadzenie na rynek, produkcje i wsparcie serwisowe dla sprzedaży pocisków SPICE 250 w Stanach Zjednoczonych i w Polsce. Tym samym, po raz pierwszy pociski te będą mogły zostać sprzedane Amerykanom, a także Polakom.

SPICE 250 to inteligentny, autonomiczny, niskokosztowy pocisk precyzyjnego rażenia powietrze-ziemia (zasadniczo bomba szybująca) bardzo dalekiego zasięgu, typu stand-off (ang. Smart, Precise Impactw and Cost-Effective). Potrafi działać w środowisku zakłócania sygnału GPS. Od 2003 roku system SPICE jest używany przez izraelskie siły powietrzne, a także prze kilka innych krajów na świecie. Używane są na myśliwcach F-16 i F-15 i mogą być stosowane przeciwko celom lądowym różnego typu. Maszyny te mogą przenosić maksymalnie, odpowiednio, do 16 i do 28 takich bomb. Zasięg wynosi do 100 km.

Podpisane porozumienie opiera się na wcześniejszej umowie z 2019, dotyczącej wspólnego wprowadzenia do sprzedaży w USA systemów naprowadzania SPICE 1000 i SPICE 2000. Są to zestawy służące do korekcji naprowadzania bomb o masie odpowiednio 1000 i 2 tys. funtów.

Przedstawiciele Lockheed Martin zapewniają, że dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie integracji systemów uzbrojenia, koncern będzie mógł łatwiej zaadaptować pociski SPICE 250 do standardów amerykańskich. Rafael podaje, że broń ta jest wykorzystywana operacyjnie.

W przypadku Polski, najpewniej chodzi o zaoferowanie naszym siłom powietrznych tego rodzaju broni dla polskich myśliwców F-16. W przyszłości, potencjalnie może to dotyczyć także F-35.

Przypomnijmy, że rok temu pisaliśmy, iż Izrael wszedł w posiadanie „dedykowanego” egzemplarza samolotu myśliwskiego F-35, czyli wersji F-35 I Adir. Siły powietrzne Izraela ujawniły wówczas, że początkowo F-35 I zostaną uzbrojone w kierowane bomby lotnicze typu Rafael SPICE.

Lockheed Martin / Kresy.pl