Niemcy przeciw embargu na rosyjskie surowce energetyczne

Wicekanclerz, minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck stwierdził, że sankcje na rosyjską ropę czy gaz będą nieskuteczne.

Habeck wypowiedział się w tej kwestii dla Business Insidera. Portal opublikował jego słowa w sobotę. „Kupując rosyjskie paliwa nie finansujemy bezpośrednio tej wojny. Rosyjska machina militarna funkcjonuje dobrze dzięki swoim własnym zasobom. Rosjanie są w stanie dzięki własnym zasobom produkować czołgi, broń i zaopatrzenie dla armii. Nie potrzebują dolarów czy euro, aby finansować machinę wojenną” – ocenił niemiecki wicekanclerz.

Habeck uznał, że skoro rosyjski przemysł zbrojeniowy rozlicza się w rublach, brak twardej waluty pozyskiwanej z eksportu nie powstrzyma rosyjskiego wysiłku militarnego i wojny na Ukrainie.

„Jeśli bylibyśmy pewni, że nasze sankcje i embargo na źródła energii nieodnawialnej zatrzymałyby wojnę natychmiast lub w ciągu tygodnia, absolutnie nie wahałbym się nałożyć całkowite embargo. Jestem pewien, że moglibyśmy to zrobić, a mój kraj bez problemu wytrzymałyby tydzień bez rosyjskiego importu, może nawet i miesiąc” – powiedział wicekanclerz.

Polityk twierdzi też, że Niemcy już osłabiają kooperację z Rosją na płaszczyźnie energetycznej – „W ostatnich czterech tygodniach zmniejszyliśmy naszą zależność od rosyjskiego gazu z 55 proc. do 40 proc. Zredukowaliśmy naszą zależność od importu rosyjskich paliw z 35 proc. do 25 proc. Dalszy postęp nastąpi niebawem”.

Habeck zadeklarował również dążenie do redukcji wykorzystania w niemieckiej energetyce rosyjskiego węgla do poziomu 25 proc. „Oczekujemy, że uniezależnimy się od rosyjskiego węgla w ciągu lata 2022 roku, a na pewno do jesieni. Oczekujemy, że do końca roku będziemy funkcjonować bez rosyjskich paliw, a w ciągu lata znacząco zredukujemy naszą zależność” – powiedział polityk dodając, iż uniezależnienia się od rosyjskiego gazu nastąpi w jego państwie dopiero w 2024 r.

Niemiecki polityk podsumował – „Musimy być przygotowani, aby te sankcje utrzymywać latami. I nie powinniśmy pozwalać Putinowi triumfować, że nasze sankcje nie przynoszą rezultatów, których oczekiwaliśmy więc je zdejmiemy, np. po miesiącu. Taka sytuacja byłaby triumfem, którego nie powinniśmy dawać Putinowi”.

Embargo na rosyjską ropę i gaz wprowadziły już, wśród innych sankcji, Stany Zjednoczone. Według Business Insidera za podobnym embargiem na poziomie Unii Europejskiej lobbował polski premier Mateusz Morawiecki. Zderzył się jednak ze zdecydowanym sprzeciwem Niemiec.

