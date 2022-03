Orbán: Węgry nie będą „niszczyć samych siebie” w imię Ukrainy

Samolot, którym prezydent Andrzej Duda leciał w piątek do Rzeszowa na spotkanie z prezydentem USA, musiał zawrócić do Warszawy z powodu usterki. Głowa państwa dotarła do Rzeszowa z opóźnieniem samolotem zapasowym - informuje Polsat News.

Po około dziesięciu minutach od wylotu z Warszawy do Rzeszowa-Jasionki prezydent Duda został poinformowany przez stewardesę o usterce samolotu. "I rzeczywiście, za moment dosłownie poczuliśmy, że ten samolot się kiwa w taki specyficzny sposób, no i pilot zdecydował, że musi zawrócić do Warszawy, ponieważ tam ma lepsze warunki do lądowania, lotnisko jest lepiej wyposażone" - relacjonował później dziennikarzom Andrzej Duda.