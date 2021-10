Francuskie EDF złożyło Polsce wstępną ofertę ws. budowy reaktorów atomowych

Według wstępnej, niewiążącej oferty, francuskie przedsiębiorstwo EDF mogłoby zbudować w Polsce od 4 do 6 reaktorów atomowych w technologii EPR w 2-3 lokalizacjach.

W środę Polska Agencja Prasowa poinformowała, że francuskie przedsiębiorstwo EDF złożyło polskiemu rządowi wstępną, niewiążącą ofertę na kontrakt obejmujący prace inżynieryjne, zaopatrzeniowe i budowę od 4 do 6 reaktorów atomowych z mocą zainstalowaną od 6,6 do 9,9 GWe w dwóch-trzech lokalizacjach.

Chodzi o Europejski Reaktor Ciśnieniowy (EPR – European Pressurized Reactor), czyli reaktor wodno-ciśnieniowy (PWR) trzeciej generacji. Pierwsze na świecie tego typu jednostki zostały zbudowane w chińskim Taishan, gdzie działają od kilku lat. Technologia ta będzie też stosowana w budowanej elektrowni Olkiluoto w Finlandii, a także we francuskim Flamanville i w Hinkley Point w Wielkiej Brytanii.

Jak podano, wstępna oferta obejmuje wszystkie kluczowe parametry programu, takie jak konfiguracja instalacji, schemat przemysłowy, plany rozwoju lokalnego łańcucha dostaw, kosztorys i harmonogram. Zdaniem EDF, ich oferta wspiera realizację celów Programu Polskiej Energetyki Jądrowej przyjętego przez polski rząd w październiku 2020 roku. Ma ona również na celu określenie zasad polsko-francuskiego partnerstwa strategicznego wspierającego „ambitny plan transformacji energetycznej Polski, zgodny z europejskim celem neutralności węglowej”.

Francuzi przekonują też, że dzięki programowi jądrowemu opartemu na technologii EPR, Polska byłaby bliżej osiągnięcia niezależności energetycznej. Szacunkowo, taka elektrownia atomowa zaspokoiłaby do 40 proc. obecnego zapotrzebowania Polski na energię elektryczną, a działałaby przez co najmniej 60 lat. EDF deklaruje też zaangażowanie polskich firm. W fazie budowy, lokalnie może powstać około 25 tys. miejsc pracy na każdą parę bloków oraz pośrednio dziesiątki tysięcy kolejnych miejsc pracy. Firma zaznacza też że „przy pełnym wsparciu rządu francuskiego” jest zaangażowana we współpracę na rzecz Programu Polskiej Energetyki Jądrowej od początku jego istnienia. Koncern EDF w 80 proc. należy do państwa francuskiego.

Jak pisaliśmy, w lipcu br. EDF otworzyło swoje biuro w Warszawie. Ambasador Francji Frederic Billet oświadczył wówczas, że francuska oferta dla Polski w obszarze energetyki jądrowej będzie miała wymiar strategiczny, a oba kraje wspólnie mogą skutecznie zabiegać o właściwe miejsce atomu w europejskiej transformacji. „Francuski rząd jest zdecydowany zaangażować się w dziedzinie energetyki jądrowej w Polsce” – deklarował dyplomata.

W lutym 2021 roku francuski rząd wyznaczył swojego wysokiego przedstawiciela ds. współpracy jądrowej z Polską, Philippe’a Crouzeta. Przekonywał pn przy okazji otwarcia biura EDF, że Francja żywo popiera polskie ambicje atomowe. Wyraził opinię, że potrzeba dwóch silnych krajów UE, jednego na zachodzie, drugiego na wschodzie wspólnoty, aby „bronić” energii jądrowej w europejskiej rzeczywistości. „Bronić, ponieważ atom ma w UE nie tylko przyjaciół. Dlatego tak ważne jest, aby Francja i Polska współpracowały po to, aby Unia uznała energię jądrową za element absolutnie niezbędny na drodze dekarbonizacji” – dodał Crouzet. Wyraził opinię, że polski program jądrowy napotka wiele przeszkód w wymiarze europejskim. Zadeklarował w tym zakresie chęć pomocy i strategiczne partnerstwo.

Polityka Energetyczna Polski do 2040 przewiduje, że pierwszy reaktor jądrowy zostanie uruchomiony w 2033 r.

O polsko-francuskich rozmowach w kwestii elektrowni jądrowej pisaliśmy już wcześniej na łamach naszego portalu. W lutym pojawiły się doniesienia sugerujące, że Francja chce wykorzystać oziębienie stosunków między Polską i USA po zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich.

Przypomnijmy, że wcześniej, przy okazji szczytu Trójmorza jaki odbył się w październiku ub. roku w Tallinie, doszło do wstępnego porozumienia o udziale Amerykanów w programie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy powstanie wspólny raport na postawie którego polski rząd dokona wyboru wykonawcy instalacji energetycznych. Rządy mają w tym czasie opracować także mechanizmy finansowania tej kosztowanej inwestycji. W tym czasie poszczególne amerykańskie firmy mają przygotować plany wykonania.

Bankier.pl / Kresy.pl