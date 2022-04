Francuscy żandarmi zbadają zbrodnie na Ukrainie

NATO pracuje nad planami stałej obecności wojskowej na swojej granicy w celu zwalczania przyszłej rosyjskiej agresji - podaje The Telegraph. Medium powołuje się na wypowiedź Jensa Stoltenberga. "To, co teraz widzimy, to nowa rzeczywistość, nowa normalność dla europejskiego bezpieczeństwa. Dlatego poprosiliśmy teraz naszych dowódców wojskowych o zapewnienie opcji dla tego, co nazywamy resetem, długoterminową adaptacją NATO" - powiedział sekretarz generalny Sojuszu.

Stoltenberg zadeklarował, że decyzje o resecie zostaną podjęte na czerwcowym szczycie NATO, który odbędzie się w Madrycie.