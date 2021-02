DGP: Polski rząd rozmawia z Francuzami o energetyce jądrowej

„Szef francuskiego EDF Jean-Bernard Lévy ma się spotkać jutro w Warszawie z pełnomocnikiem rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotrem Naimskim oraz z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką” – pisze Dziennik Gazeta Prawa (DGP) w poniedziałek, powołując się na anonimowe źródła polskie i francuskie. Rozmowy mają dotyczyć energetyki jądrowej.

Lévy będzie uczestnikiem delegacji francuskiego ministra ds. handlu Francji Francka Riestera – wynika z informacji medium. Wizyta będzie miała miejsce w rocznicę wizyty w Polsce prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Międzyrządowe rozmowy będą dotyczyły handlu i innych kwestii bilateralnych.

DGP zwraca uwagę, że polski rząd nie rozmawia więc jedynie z USA o możliwości budowy pierwszej elektrowni jądrowej w kraju. Przedstawiciele EDF także deklarują, że byliby w stanie zapewnić nie tylko sam reaktor, lecz i odpowiednie rozwiązania w zakresie finansowania budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

„Zgodnie z aktualizacją programu energetyki jądrowej (PPEJ) w Polsce planowana jest budowa od 6 do 9 GW mocy jądrowej w oparciu o sprawdzone, wielkoskalowe, reaktory PWR. Bloki miałyby być uruchamiane po kolei w latach 2033-2043 i być w stanie pracować nawet 80-100 lat. Zakłada się wybór jednej wspólnej technologii oraz jednego współinwestora strategicznego powiązanego z dostawcą technologii. W najnowszym projekcie Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. oszacowano potrzebne do tego nakłady na ok. 150 mld zł” – pisze dziennik.

Przypomnijmy, że przy okazji szczytu Trójmorza jaki odbył się w październiku w Tallinie doszło do wstępnego porozumienia o udziale Amerykanów w programie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Porozumienie zakłada, że w ciągu najbliższych 18 miesięcy powstanie wspólny raport na postawie którego polski rząd dokona wyboru wykonawcy instalacji energetycznych. Rządy mają w tym czasie opracować także mechanizmy finansowania tej kosztowanej inwestycji. W tym czasie poszczególne amerykańskie firmy mają przygotować plany wykonania.

serwisy.gazetaprawna.pl / Kresy.pl