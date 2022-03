Połączenie Orlenu i PGNiG. Warunek UOKiK – sprzedaż spółki Gas Storage Poland

Prezes UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie Polskiego Koncernu Naftowego Orlen i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG). Transakcja może dojść do skutku, jeżeli sprzedana zostanie spółka Gas Storage Poland (GSP) – zarządzająca magazynami gazu PGNiG.

Zgodnie z wydaną przez Prezesa UOKiK decyzją transakcja może dojść do skutku pod warunkiem sprzedaży spółki Gas Storage Poland – zarządzającej magazynami gazu należącymi do PGNiG. „Istotą warunku jest także to, że nabywca spółki Gas Storage Poland nie może prowadzić działalności na rynkach obrotu gazem ziemnym. Ponadto nabywca musi zostać zaakceptowany przez Prezesa UOKiK. Warunek ma obowiązywać dopóki udział połączonego podmiotu w rynku magazynowania gazu w Polsce będzie wynosił powyżej 40 proc. Decyzja jest ważna przez dwa lata” – podkreślono we wtorkowym komunikacie.

PGNiG i Orlen zobowiązują się jednocześnie m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i Orlen.

GSP pełni aktualnie funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG.

„Dzięki temu PKN Orlen połączy się z PGNiG do końca 2022 r.” – oświadczył prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. „Zgoda UOKiK na połączenie z PGNiG to kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu. O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN Orlen, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach” – dodał.

W październiku 2021 roku PGNiG złożyło do UOKiK wniosek dotyczący zamiaru koncentracji, w związku z planowanym połączeniem PGNiG z PKN Orlen. PKN Orlen złożył do UOKiK wniosek w sprawie przejęcia PGNiG w maju 2021 r.

W lipcu 2020 roku rząd zapowiedział powstanie wielkiego multienergetycznego koncernu pod skrzydłami Orlenu. Wcześniej Orlen został właścicielem Energi. W styczniu br. PKN Orlen informował, że zawrze umowy zbycia aktywów z Aramco Overseas Company, Unimot Investments, Rossi Biofuel oraz MOL. Chodziło o tzw. środki zaradcze w związku z planowanym przejęciem Grupy Lotos przez PKN Orlen. Podkreślano, że polska firma paliwowa kupi w zamian od MOL 144 stacje paliw na Węgrzech oraz 41 stacji paliw na Słowacji.

