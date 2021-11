Połączenie Orlenu z Lotosem – KE dała polskiemu koncernowi kolejne dwa miesiące

Komisja Europejska ponownie zgodziła się dać państwowemu koncernowi Orlen więcej czasu na zrealizowanie warunków koniecznych do przejęcia Lotosu.

W piątek PKN Orlen poinformował, że Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie terminu na zrealizowanie tzw. środków zaradczych. Są one niezbędne polskiemu gigantowi gazowemu niezbędnych, by płocki gigant mógł przejąć Lotos. Termin wydłużono do 14 stycznia 2022 roku. Wcześniej był to 14 listopada br.

W komunikacie wskazano, że nowy termin wynika z konieczności sfinalizowania procesu negocjacyjnego z partnerami, z którymi prowadzone są rozmowy dotyczące wdrożenia środków zaradczych oraz umożliwienia partnerom przeprowadzenia ścieżki decyzyjnej.

Wspomniane środki zaradcze, czyli warunki, które musi spełnić Orlen, żeby Komisja Europejska wydała zgodę na przejęcie Lotosu, wymienił serwis „Business Insider”. Przede wszystkim, Orlen musi sprzedać 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos z dużym pakietem praw zarządczych. Tym samym, nowy właściciel miałby prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny oraz dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. W związku z tym, na polskim rynku miałby powstać kolejny duży gracz w tym obszarze.

Ponadto, Orlen ma sprzedać blisko 400 stacji detalicznych w Polsce, czyli około 80 proc. sieci Lotos, a także zadeklarować sprzedaż 9 składów paliw na rzecz niezależnego operatora logistyki oraz zbudować w Szczecinie nowy terminal importu paliwa do silników odrzutowych w Szczecinie, który później ma przekazać nowemu, niezależnemu operatorowi.

Inne warunki to m.in.: uwolnienie większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, sprzedaż 50 proc. udziałów Lotosu w spółce joint venture zajmującej się obrotem paliwem do silników odrzutowych, którą posiada razem z BP czy udostępnienie konkurentom w Czechach rocznie do 80 tys. ton paliwa do silników odrzutowych w drodze otwartej procedury przetargowej.

Na początku lipca br. Komisja Europejska wydłużyła termin na realizację środków zaradczych, w ramach przejęcia przez PKN Orlen Grupy Lotos, do 14 listopada br. Początkowo, był to 14 lipca. Według mediów, z tego względu w najbliższym czasie nie poznamy inwestora dla wydzielonych aktywów rafineryjnych Lotosu. Inwestor dla rafinerii gdańskiej miał zostać ogłoszony do końca czerwca.

W 2019 roku pisaliśmy, że PKN Orlen chce kupić co najmniej 53 proc. Lotosu, w którym polski Skarb Państwa posiada 53,19 proc. akcji. Organy nadzoru konkurencji w UE obawiają się, że umowa może podnieść ceny i ograniczyć konkurencję w Polsce, Czechach, Estonii, na Litwie, Łotwie i Słowacji.

Dodajmy, że w lipcu br. przedstawiciel NIK potwierdził w Sejmie, że Izba interesuje się fuzją Orlen-Lotos i prowadzi obecnie prace analityczne w tej sprawie, badając rządowe dokumenty. Niewykluczone, że jeszcze w tym roku ruszy kontrola procesu.

