Wiceminister chce “konkurencji” dla PKP Intercity. Chodzi o wpuszczenie zagranicznych przewoźników

Wysoki przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell poinformował, że jest zgoda państw członkowskich co do wykorzystania zysków od zamrożonych rosyjskich aktywów.

Jak donosi korespondent ukraińskiej agencji informacyjna UNIAN, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, szef unijnej dyplomacji Josep Borrell ogłosił to na poniedziałkowej konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Unii Europejskiej na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. „Jeśli chodzi o zamrożone rosyjskie aktywa, myślę, że mogę powiedzieć, iż osiągnęliśmy porozumienie polityczne co do zakończenia prac w oparciu o propozycję, którą przedstawiliśmy w grudniu i która koncentruje się na zyskach [od aktywów]” - powiedział eurokrata.



Jak zapewnił Borrell - „Jestem prawie pewien, że zostanie to sfinalizowane w najbliższej przyszłości. Dyskusje będą kontynuowane na szczeblu ambasadorów, ale widzę, że porozumienie jest coraz bliżej. Ciężko pracuję, aby ta decyzja została zatwierdzona przed kolejnym posiedzeniem Rady Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych”. Oznacza to, że wedlug szefa unijnej dyplomacji wdrożenie decyzji o wykorzystaniu zasobów uzyskanych z rosyjskich aktywów na rzecz Ukrainy może nastąpić w ciągu miesiąca.