Kazachstan znacznie zwiększyły eksport kolejowy do Chin

Według najnowszych danych państwowych kolei Kazachstanu eksport drogą kolejową do Chin z tego środkowoazjatyckiego państwa wzrósł w ciągu roku o jedną trzecią.

Według szacunków Kolei Kazachstańskich w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2023 r. do Chińskiej Republiki Ludowej wywieziono „drogami żelanymi” ładunki o łącznej masie 8,3 mln ton. Jak zrelacjonował we wtorek portal Kurier Kolejowy to o 37 proc. więcej niż w stosunku rok do roku. Wyraźnie wolniej rósł import z Chin – o 26 proc. do poziomu 13,7 mln ton.

Na kolejowy wywóz z Kazachstanu do Chiny złozyło się 1 mln ton zbóż. To masa trzy razy większa, niż w pierwszych sześciu miesiącach roku ubiegłego. Eksport rudy metali tą drogą wzrósł rok do roku o 15 proc., do 4 mln ton. Jeszcze bardziej – o 25 proc. wzrósł wywóz samej rudy żelaza, do łącznej masy 2,6 mln ton.

Drogą kolejową z Kazachstanu do Chin trafiło w zakończonym półroczu także 22o tys. ton metali nieżelaznych, co oznacza wzrost aż o 55 proc. Wywieziono również 75 tys. ton olejów roślinych, co daje wzrost o 70 proc.

Jeśli chodzi o import kolejowy z Chin to samochodów osobowych przywieziono o 13 proc.więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku, ładunków budowlanych – o 30 proc., ładunków chemicznych – o 5 proc.

Kurier Kolejowy podkreśla, że odnotowane wzorsty przewozów kolejowych między dwoma sąsiadującymi państwami zostały osiągnięte dzięki koordynacji pracy pogranicznych stacji.

Nasilenie towarowych przewozów kolejowych między Kazachstanem a Chinami, obrazuje też wzrost znaczenia Azji Środkowej w polityce Pekinu, dążącego do jak największego rozwoju transportu lądowego przez przestrzenie Eurazji, w ramach zmniejszania zależności od światowego oceanu, kontrolowanego w zacznej mierze przez USA, co ogłoszono w 2013 r. pod hasłem inicjatywy „Pasa i drogi”, zwaną także „nowym jedwabnym szlakiem”.

Czytaj także: Przyszłość Chin leży na lądzie

Znaczenie regionu rośnie tym bardziej im bardziej zdestabilizowana jest Rosja i Białoruś, przez które do tej pory wiodą głowne szlaki transportu kolejowego między Chinami a Europą.

W ostatnim okresie Chiny, korzystając z osłabienia pozycji Rosji w toku wojny na Ukrainie, wchodzą coraz częściej w rolę politycznego lidera regionu i gwaranta bezpieczeństwa państw Azji Środkowej, która to rola, była do niedawna zawarowana dla Moskwy.

kurier-kolejowy.pl/kresy.pl