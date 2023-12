Otwarty przeciwnik CPK ma zostać pełnomocnikiem nowego rządu ds. projektu. Unika debaty

Doniesienia medialne wskazują, że pełnomocnikiem przyszłego rządu Donalda Tuska do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zostać Maciej Lasek, otwarty przeciwnik CPK. Okazuje się, że polityk PO nie jest zainteresowany debatą dot. projektu.

Dziennikarz gospodarczy Filip Lamański ustalił, że pełnomocnikiem przyszłego rządu Donalda Tuska do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego ma zostać Maciej Lasek (KO). W sobotę ekspert ds. zarządzania strategicznego w logistyce Andrzej Banucha zaproponował debatę Laska z obecnym pełnomocnikiem rządu ds. CPK Marcinem Horałą (PiS).

Do pomysłu debaty odniósł się Marcin Horała. “Nie ma sprawy” – napisał w sobotę na platformie X. Na zaproszenie jednak nadal nie odpowiedział Lasek.

Nie ma sprawy — Marcin Horała (@mhorala) December 2, 2023

Banucha przypomniał, że wcześniej Lasek narzekał na brak debaty odnośnie projektu. Zaapelował między innymi do Donalda Tuska, Szymona Hołowni, Władysława Kosiniaka-Kamysza i Włodzimierza Czarzastego o zachęcenie Laska do wzięcia udziału w debacie.

#CPK Pan Pełnomocnik ds. CPK Marcin Horała @mhorala potwierdził gotowość stanięcia w debacie nt. CPK z Panem Posłem @LasekMaciej, który wg doniesień medialnych jest typowany na nowego Pełnomocnika ds. CPK. Czy Pan @LasekMaciej stanie do debaty? Prosimy o RT. Przypomnijmy, że… https://t.co/lOHKBhJFgK — Andrzej Banucha (@ABanucha) December 2, 2023

Pierwszy etap lotniska, czyli dwie równoległe drogi startowe i infrastruktura do obsługi 40 mln pasażerów, ma zgodnie z harmonogramem zostać uruchomiony w 2028 r. Plan Generalny CPK zakłada, że następnie port będzie w sposób modułowy rozbudowywany. Jak wynika z prognoz Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), w 2060 r. lotnisko może obsługiwać do 65 mln pasażerów.

W październiku Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego poinformował o znalezieniu zagranicznego inwestora, który chce zainwestować w projekt 8 miliardów złotych. To konsorcjum Vinci Airports i IFM Global Infrastructure Fund. Obejmie mniejszościowe udziały w spółce zarządzającej przyszłym lotniskiem.

Przypomnijmy, że w lipcu br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał zgodę na budowę instalacji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tzw. decyzja środowiskowa była niezbędnym warunkiem wstępnym dla oficjalnej lokalizacji inwestycji. Natomiast w połowie września Spółka Centralny Port Komunikacyjny kupiła już 1 000 ha gruntów pod budowę lotniska w ramach programu dobrowolnych nabyć, ogłaszając sukces programu dobrowolnych nabyć.

Z kolei na na początku października prezes spółki CPK, Mikołaj Wild zadeklarował, że jesienią ma zostać złożony wniosek do wojewody mazowieckiego o decyzję lokalizacyjną. To z kolei umożliwiłoby rozpoczęcie procesu wywłaszczenia właścicieli działek, na których miałby powstać port. RMF FM podaje, że do tej pory nie wydarzyło się nic, co zmieniłoby harmonogram prac. Kolejnym krokiem miał być wniosek o pozwolenie na budowę.

Jak pisaliśmy, także grupa mieszkańców mazowieckich gmin, na terenie których ma powstać Centralny Port Komunikacyjny, apeluje do ministerstwa o wstrzymanie wszystkich prac związanych budową. Powołują się na wynik wyborów parlamentarnych. Od kilku miesięcy na terenie inwestycji trwają rozbiórki, a od ubiegłego roku toczą się również odwierty i sondowania geologiczne na potrzeby projektowe i budowlane, które dotyczą w sumie kilkuset lokalizacji.

