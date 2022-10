Chiny wezwały swoich obywateli do opuszczenia Ukrainy

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych wezwało obywateli Chin do opuszczenia Ukrainy – poinformował portal Global Times.

Chiny wezwały w sobotę swoich obywateli, którzy nadal przebywają na Ukrainie, do wzmocnienia środków bezpieczeństwa i ewakuacji kraju w związku z ciężką sytuacją bezpieczeństwa na Ukrainie – poinformował portal Global Times.

With the current grim security situation in #Ukraine, China’s Ministry of Foreign Affairs and Chinese Embassy in Ukraine on Sat urge Chinese citizens in the country to enhance safety precautions and evacuate. The Embassy will assist in organizing the evacuation of people in need. pic.twitter.com/zEfA8dCH7j

