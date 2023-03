„To prowadzi do katastrofy gospodarczej” – Konfederacja apeluje o obronę polskiej branży transportowej

Posłowie Konfederacji zaapelowali we wtorek do rządu o ratowanie polskiej branży transportowej. Podkreślili, że daje ona 6 proc. PKB, prawie milion miejsc pracy, a połowa polskiej gospodarki jest od niej uzależniona. Wskazali, że jej upadek doprowadzi do masowego bezrobocia i masowych zwolnień w całym kraju. „To prowadzi do katastrofy gospodarczej” – ostrzegł Winnicki.

Posłowie Robert Winnicki (Konfederacja, Ruch Narodowy) i Krystian Kamiński (Konfederacja, Ruch Narodowy) mówili podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie na temat złej sytuacji polskiej branży transportowej. „Mamy do czynienia z sytuacją niebywałą” – ocenił Winnicki. Jego zdaniem dzieje się tak, gdyż „rząd PiS-u i Unia Europejska wprowadzają totalnie dziurawe sankcje na Białoruś”. „Prowadzą politykę, która skutkuje tym, że polskie firmy przewozowe są na Białorusi całkowicie zablokowane. Natomiast z drugiej strony system jest dziurawy, ponieważ kapitał białoruski masowo otwiera firmy w Polsce i przejmuje transport po tej stronie granicy, omijając sankcje” – dodał.

Poseł zwrócił uwagę, że zaniżanie cen przez nieuczciwą konkurencję nie skutkuje lepszą ofertą dla odbiorcy końcowego, tylko prowadzi do tego, że „padają nasze rodzinne firmy”. „To prowadzi do katastrofy gospodarczej, która dzisiaj jest wyjątkowo odczuwalna w województwach wschodnich naszego kraju, ale zaraz ten cały proces rozleje się na cały obszar naszego kraju” – wskazał.

Winnicki wyraził opinię, że PiS „przymyka oko” na łamanie przepisów przez przewoźników ze wschodu i jest to „systemowe działanie”. Tymczasem polskie firmy są „bardzo surowo kontrolowane, muszą spełniać wysokie normy i płacić wszystkie podatki”.

Jak podkreślił, Konfederacja domaga się, aby w ciągu najbliższego miesiąca „wszystkie rosyjskie, białoruskie i ukraińskie firmy transportowe zostały skontrolowane przez Inspekcję Transportu Drogowego, przez ZUS, przez skarbówkę, przez wszystkie instytucje do tego uprawnione, przez wszystkie instytucje, które dzisiaj śpią”. „Przymykają oko na łamanie prawa systemowo, wskutek błędnych politycznych założeń tej ekipy, która rządzi, i doprowadzają do upadku firm transportowych w Polsce” – zaznaczył Winnicki.

Poseł Krystian Kamiński zwrócił uwagę na nieuczciwą konkurencję ze strony białoruskich firm.

„Jak to wygląda w praktyce? Białoruski przedsiębiorca zakłada bez żadnych problemów firmę w Polsce, rejestruje oczywiście z minimalnym kapitałem, a potem naraz pojawiają się pieniądze w takiej firmie i bez problemu dostaje kredyt, bierze leasingi, najmuje nieruchomości z ogromnym wkładem własnym. Także widać, że te pieniądze, które stamtąd pochodzą, są w Polsce używane i używane w celu wykoszenia polskiej konkurencji” – powiedział poseł.

Według niego, wobec braku kontroli ze strony polskich urzędów, nieuczciwi przedsiębiorcy ze Wschodu proponują klientom stawki „poniżej tego, co Polacy w ogóle mogą żądać”. „W związku z tym przejmują wszystkie kontrakty” – zaznaczył.

Kamiński przestrzegał, że po tym, jak nieuczciwi przedsiębiorcy już „wykoszą” polskie firmy transportowe, „cały Wschód będzie już wewnętrznym rynkiem firm, które pochodzą z Rosji, Białorusi, czy Ukrainy, a są tylko zarejestrowane w Polsce”.

„Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska nic nie robią, żeby temu zapobiec. Tak się nie da pracować. Ponad 6 proc. PKB Polski pochodzi z firm transportowych. Jeśli naprawdę nie chcemy tych pieniędzy, no to jest to zdrada interesów państwowych i na to nie możemy pozwolić” – oświadczył Krystian Kamiński.

Rafał Mekler, przedsiębiorca branży transportowej i pełnomocnik woj. lubelskiego Ruchu Narodowego zwrócił uwagę, że problem rozlewa się na pozostałe branże. „Transport to także usługi, które są około niego” – podkreślił. „Są to warsztaty, serwisy, agencje celne, są to różne magazyny” – dodał. „Upadek branży pociągnie za sobą dużo szersze konsekwencje” – ostrzegł.

