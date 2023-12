Newag dostarczy PKP Intercity 63 lokomotywy o maksymalnej prędkości 200 km/h

Nowosądecki Newag sprzeda PKP Intercity kilkadziesiąt lokomotyw o maksymalnej prędkości 200 km/h. Kontrakt może osiągnąć wartość nawet 3,5 mld zł brutto.

PKP Intercity rozstrzygnęło przetarg na zakup 63 elektrycznych lokomotyw wielosystemowych z opcją zamówienia kolejnych 32 pojazdów i świadczeniem usług utrzymania – poinformował w piątek portal Rynek Kolejowy. Postępowanie wygrał nowosądecki producent taboru Newag. Kontrakt może osiągnąć wartość nawet 3,5 mld zł brutto.

“Rozstrzygnięty dziś przetarg to naprawdę duże zamówienie, które istotne powiększy nasze zasoby szybkich lokomotyw. Nowe pojazdy dołączą do niedługo dostarczanych 15 lokomotyw Griffin o tym samych parametrach. To przede wszystkim szybsza i bardziej ekologiczna kolej, ponieważ lokomotywy napędzane będą energią elektryczną i pojadą z prędkością 200 km/h. Podejmujemy wiele decyzji w trosce o środowisko i zwiększanie komfortu podróży. To postępowanie jest tego przykładem” – oświadczył Jarosław Oniszczuk, członek zarządu PKP Intercity.

Dwie pierwsze lokomotywy powinny być dostarczone w terminie do 24 miesięcy od daty podpisania umowy, a całe zamówienie musi być zrealizowane w terminie 60 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Prędkość maksymalna nowych pojazdów ma wynieść 200 km/h. Lokomotywy będą mogły poruszać się na liniach kolejowych zasilanych różnym napięciem: 3kV DC, 15kV AC, 25kV AC.

Pojazdy będą posiadały homologację na sześć krajów, co pozwoli docelowo poruszać się po Polsce, Niemczech, Austrii, Czechach, Słowacji i na Węgrzech.

Lokomotywy będą posiadały m.in. diagnostykę pokładową, system przeciwpożarowy, system monitoringu, systemy sterowania drzwiami składu wagonowego, system lokalizacji GPS oraz system łączności pokład/ziemia – podkreśla Rynek Kolejowy.

