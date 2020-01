Chiński pociąg po raz pierwszy dojechał na Śląsk szerokim torem

W niedzielę do Sławkowa koło Dąbrowy Górniczej dotarł pierwszy pociąg z Chin korzystający z szerokiego tory typu rosyjskiego.

Ja informuje portal Bankier.pl, Sławków na Śląsku to najdalej wysunięte na zachód Europy miejsce, gdzie sięga wiodący ze wschodu szeroki tor kolejowy. Właśnie tam dotarł w niedzielę pociąg transportujący 45 kontenerów z Chin. Pociąg przyjechał z chińskiego miasta Xi’an, skąd wyruszył 24 grudnia. Jechał przez Kazachstan, Rosję i Ukrainę pokonując około 9,5 tys. kilometrów.

W Sławkowie działa zmodernizowany terminal logistyczny gotowy do przeładowywania dużej ilości towarów. „To hub logistyczny, posiadający duże możliwości dalszej dystrybucji ładunków z Chin oraz ich koncentracji i wysyłki w drogę powrotną. Sławków to również początek transkaspijskiej trasy TMTM, co stwarza dogodną możliwość eksportu żywności, a tym samym zbalansowania ładunków w kierunku do Chin. Jestem przekonany, że obie trasy odegrają ważną rolę w rozwoju przewozów kolejowych na Nowym Jedwabnym Szlaku” – wyjaśnił członek zarządu ds. handlu i eksploatacji PKP LHS Dariusz Sikora.

„Cieszę się, że pociąg szybko i bezpiecznie dotarł do Polski, wykorzystując najdalej na Zachód wysuniętą linię szerokotorową. Dzięki temu rozszerzamy naszą ofertę transportową i logistyczną o kolejne produkty intermodalne. Wpisuje się to w strategię spółki, której celem jest dywersyfikacja przewozów i kierunków transportu” – Bankier.pl cytuje komunikat prezesa spółki PKP LHS Zbigniewa Tracichleba.

Uruchomienie połączenia towarowego z Xi’ananem stało się możliwe na skutek kilkuletnich rozmów polskiej spółki z chińskim przewoźnikiem Xi’an Free Trade Port Construction and Operation oraz partnerami logistycznymi z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy. Połączenie będzie miało charakter regularny. Zakładany jest czas przewozu w granicach 10-12 dni. Istnieje szerokiego toru prowadzącego od przejścia granicznego z Ukrainą do Sławkowa na długości prawie 400 km pozwala uniknąć postojów na granicy. W Sławkowie można szybko przeładować towary na pociągi jeżdżące na standardowych torach.

Linia wpisuje się w chiński projekt przekierowania większej części ich handlu zagranicznego na lądowe szlaki komunikacyjne przez masy Eurazji w celu ominięcia otwartych oceanów kontrolowanych przez marynarkę wojenną USA. Projekt tego „Pasa i szlaku” określany także mianem „nowego jedwabnego szlaku” został ogłoszony w 2013 r. przez przywódcę ChRL Xi Jingpinga. Ma on wiele odgałęzień, także konkurencyjny wobec polskiego przez Turcję i Bałkany do Pragi.

bankier.pl/kresy.pl