Sondaż dla Onetu: aż 81% Polaków nie chce brać udziału w wyborach 10 maja

Według sondażu przeprowadzonego przez Neurohm i BradConsulting na zlecenie Onetu, aż 81% Polaków nie weźmie udziału w wyborach jeśli odbędą się 10 maja.

Jak podaje w piątek portal, według sondażu zamówionego przez Onet, aż 81% Polaków nie chce brać udziału w wyborach przeprowadzonych w terminie 10 maja.

Według sondażu 91% respondentów chciałoby przeniesienia wyborów na późniejszy termin. W tej grupie 79% osób podało, ze jest przekonana co do swojej decyzji. W grupie osób, która zapowiadała że nie weźmie udziału w wyborach tylko 24% jest zdeterminowanych aby to zrobić.

Jak pisaliśmy, w piątek rano na antenie Radiowej Jedynki szef PiS Jarosław Kaczyński przekonywał, że zgodnie z Konstytucją, wybory prezydenckie powinny się odbyć 10 maja br. Dodał, że nie rozumie tych, którzy krytykują za to jego partię.

– Nie ma możliwości przełożenia wyborów, a tym bardziej na za rok – powiedział Kaczyński. – Chyba że będzie się uchwalało stany wyjątkowe przez ten czas, tylko po to, by przekładać wybory. W tym momencie nie są spełnione warunki wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Mamy sytuację zero-jedynkową.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Do ostatnich wypowiedzi lidera PiS odniósł się w mediach społecznościowych poseł Konfederacji i prezes Ruchu Narodowego, Robert Winnicki.

„Słuchając oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego w Radiowej Jedynce utwierdzam się w przekonaniu, że to parcie do przeprowadzenia wyborów 10.05 za pomocą poczty jest wielkim blefem politycznym, w który on sam nie wierzy. Chce, żebyśmy się tym zajmowali, ale wie, że tego w kilka tygodni nie da się przygotować” – napisał poseł Winnicki.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Polityk Konfederacji zaznaczył, że forsowane przez PiS zmiany w Kodeksie wyborczym ws. powszechnego i wyłącznego głosowanie korespondencyjnego oznaczają, że „miliony Polaków po prostu zostałyby pozbawione praw wyborczych”, bo mieszkają w jednym miejscu, a w spisie wyborców figurują pod innym adresem, zaś „chaos i możliwość fałszerstw byłyby nie do opisania”.

Kresy.pl/Wprost