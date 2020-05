KE przedstawiła prognozy gospodarcze dla Polski i innych krajów UE

Komisja Europejska przedstawiła w środę swoje prognozy dotyczące zmian PKB i bezrobocia w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W związku z pandemią koronawirusa unijni urzędnicy spodziewają się recesji o „historycznych rozmiarach”.

KE spodziewa się, że PKB Polski spadnie w 2020 roku o 4,3 proc. To najmniej wśród krajów Unii Europejskiej. Bezrobocie w naszym kraju zwiększy się do 7,5 proc. – przewiduje KE. To ponad dwukrotnie więcej niż w 2019 roku. Zgodnie z prognozami w przyszłym roku nastąpi ożywienie gospodarcze – polskie PKB wzrośnie o 4,1 proc. a bezrobocie spadnie do 5,3 proc. Przewidywana inflacja wyniesie w tym roku 2,5 proc. a w roku przyszłym 2,8 proc.

Skutki gospodarcze epidemii bardziej odczuje strefa euro, a szczególnie jej południe – Włochy, Hiszpania i Grecja. Prognozy analityków z Brukseli mówią o skurczeniu się gospodarki „eurozony” w tym roku o 7,7 proc. Bezrobocie ma wzrosnąć do 9,6 proc. (w ub. roku wynosiło 7,5 proc.). W przyszłym roku gospodarka strefy euro częściowo odrobi straty – jej PKB ma wzrosnąć o 6,3 proc. a bezrobocie spaść do 8,6 proc.

KE spodziewa się, że PKB Niemiec zmniejszy się w tym roku o 6,5 proc., by w przyszłym wzrosnąć o 5,9 proc. Gorzej będzie we Francji, która ma zanotować 8,2-procentowy spadek a potem 7,4-procentowy wzrost.

Najgorzej ma być w krajach strefy euro leżących na południu Europy – uzależnionych od wpływów z turystyki i najbardziej dotkniętych pandemią. Prognoza dla Włoch mówi o spadku PKB w tym roku o 9,5 proc. i wzroście o 6,5 proc. w roku przyszłym. W Hiszpanii wskaźniki te to odpowiednio -9,4 proc. i +7 proc., a w Grecji -9,7 proc. i +7,9 proc.

„Europa przeżywa szok gospodarczy bez precedensu od czasu Wielkiego Kryzysu” – powiedział unijny komisarz ds. gospodarki Paolo Gentiloni. Urzędnik podkreślił, że w przyszłym roku gospodarki krajów UE nie zdołają odrobić strat poniesionych w tym roku.

Są to pierwsze prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej od czasu, gdy rządy krajów europejskich przystąpiły do tłumienia epidemii za pomocą powszechnej kwarantanny. Opierają się one na założeniu, że restrykcje blokujące rozprzestrzenianie się koronawirusa będą od maja stopniowo łagodzone.

Kresy.pl / dpa / rmf24.pl