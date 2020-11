Zamach terrorystyczny w Wiedniu [+VIDEO/+18]

W stolicy Austrii doszło dziś do ataku terrorystycznego pod główną synagogą miasta. Według wstępnych informacji jest co najmniej ofiara śmiertelna.

Agencja informacyjna Associated Press przytacza relację szefa gminy żydowskiej w Wiedniu Oskara Deutscha, który twierdzi, że na ulicy przy której znajduje się miejska synagoga (Seitenstettengasse) pojawił się człowiek uzbrojony w broń palną, który zaczął strzelać do ludzi. W wyniku tego ataku jedna osoba miała zginąć, a „kilka” odnieść rany.

Associated Press przytacza też informację austriackiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które twierdzi, że napastników było co najmniej dwóch, a jeden został już zastrzelony. Wiedeńska policja prowadzi operację specjalną w centrum miasta, gdzie doszło do ataków i zwróciła się do mieszkańców o unikanie otwartych przestrzeni i środków transportu publicznego. Terroryści mieli rozpocząć atak tuż po godzinie 20 czasu lokalnego.

Agencja informacyjna Reutera podała, że jednym z rannych jest funkcjonariusz policji co oznacza, że doszło do wymiany ognia między nią a terrorystami. Według tej agencji zabitym ma być właśnie jeden z napastników. Podaje też informację o tym, że aresztowano już jedną osobę. Austriackie MSW przestawiło opinię, że mamy do czynienia z atakiem terrorystycznym.

Portal dziennika „Rzeczpospolita” twierdzi, że doszło do intensywnych strzelanin. Rosyjska agencja RIA Nowosti podała kilka minut temu, że do ataku doszło w sześciu miejscach jednocześnie, a terrorystów mogło być nawet siedmiu. Agencja ta podaje też informację o tym, że zginęło siedem osób w tym jeden policjant.

Na Twitterze pojawiło się też nagrania mające przedstawiać jednego z zamachowców, strzelaninę z policjantami, a także szokujące nagranie oddania strzału do przechodnia.

Reported Vienna terrorist heard calling out as shots are fired during attack today pic.twitter.com/36rQo9XCVF — Jack Posobiec VOTE 🇺🇸 (@JackPosobiec) November 2, 2020

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2 — BNO News (@BNONews) November 2, 2020

Wiedeń. Tu kolejne wideo – tym razem opublikowane przez izraelską tv (ocenzurowane, 18+) pic.twitter.com/DGJBVgZc4f — Wojciech Szewko (@wszewko) November 2, 2020

