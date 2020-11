Liderka Strajku Kobiet o niszczeniu kościołów: „Nie mam żalu, że tak się stało. To musiało się stać”

To musiało się stać. Kościół musiał usłyszeć co wierni myślą o jego postawie – w ten sposób jedna z liderek Strajku Kobiet Klementyna Suchanow skomentowała przypadki niszczenia kościołów i zakłócania nabożeństw podczas proaborcyjnych protestów. „Nie mam żalu, że tak się stało. To musiało się stać” – dodała.

Suchanow została zapytana w rozmowie z TVN24, czy z perspektywy czasu Strajk Kobiet uważa akcje protestacyjne w kościołach za błąd. Doszło podczas nich do wielu aktów wandalizmu i profanacji. „Ja nie mam takiego wrażenia. Nie mam żalu, że tak się stało. To musiało się stać. Kościół musiał usłyszeć co wierni myślą o jego postawie” – odpowiedziała Suchanow, cytowana w poniedziałek przez Onet.pl.

„Budynki można wyczyścić” – dodała.

„Wina leży po stronie Kościoła i rządu, który zaognia sytuację. Trochę denerwują mnie tego typu uwagi” – oświadczyła.

Podkreśliła, że w jej opinii jest to „historyczny rozwód państwa z Kościołem”.

Na zeszłotygodniowym posiedzeniu Trybunał Konstytucyjny obradujący w pełnym składzie uznał za niezgodne z konstytucją przepisy dopuszczające tzw. aborcję eugeniczną.

Zgodnie z wyrokiem, od którego zdania odrębne złożyli sędziowie Piotr Pszczółkowski i Leon Kieres, niezgodny z konstytucją jest artykuł ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, który dopuszczał aborcję w wypadku podejrzenia ciężkiego uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby nienarodzonego dziecka.

Wyrok Trybunału wywołał protesty środowisk proaborcyjnych, w czasie których w ostatnim tygodniu doszło do wielu aktów profanacji i dewastacji w świątyniach.

