Netanjahu gratuluje Bidenowi: Znam Cię jako wielkiego przyjaciela Izraela

Premier Izraela Benjamin Netanjahu pogratulował w niedzielę Joe Bidenowi i Kamali Harris zwycięstwa, wskazując na jego „długie i ciepłe osobiste stosunki” z prezydentem elektem i określając go jako „wielkiego przyjaciela Izraela”.

„Gratulacje dla Joe Bidena i Kamali Harris. Joe, od prawie 40 lat mamy długie i ciepłe relacje osobiste i znam cię jako wielkiego przyjaciela Izraela. Z niecierpliwością czekam na współpracę z wami w celu dalszego wzmocnienia specjalnego sojuszu między Stanami Zjednoczonymi a Izraelem” – napisał na Twitterze.

Congratulations @JoeBiden and @KamalaHarris. Joe, we’ve had a long & warm personal relationship for nearly 40 years, and I know you as a great friend of Israel. I look forward to working with both of you to further strengthen the special alliance between the U.S. and Israel.

