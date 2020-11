Amerykańskie media: Wybory prezydenckie w USA wygrał Joe Biden. Demokrata komentuje

Amerykańskie media podały w sobotę wieczorem, że Joe Biden, kandydat demokratów, pokonał w wyborach prezydenckich w USA ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa. Komunikaty amerykańskich mediów bazują na twierdzeniu, że kandydat Demokratów zwyciężył w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Biden odniósł się do medialnych komunikatów.

Joe Biden, kandydat demokratów, pokonał w wyborach prezydenckich w USA ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa – podała w sobotę agencja Associated Press. Podobne komunikaty opublikowały także CNN oraz NBC. Komunikaty amerykańskich mediów bazują na twierdzeniu, że kandydat Demokratów zwyciężył w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Joe Biden odniósł się do komunikatów medialnych. „Jestem zaszczycony zaufaniem, jakim obdarzyli mnie Amerykanie” – powiedział.

W sobotę amerykańskie media poinformowały, że Biden zdobył już łącznie 273 głosy elektorskie. Wynik ten będzie najprawdopodobniej wyższy po ogłoszeniu rezultatów głosowania w Arizonie, Nevadzie i Georgii.

Demokrata wygrał w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich.

Wyboru prezydenta USA dokonuje oficjalnie Kolegium Elektorów Stanów Zjednoczonych. Elektorzy głosują 14 grudnia. 6 stycznia 2021 r. Kongres na wspólnej, uroczystej sesji obu izb otworzy i podliczy te głosy. Wówczas będzie można mówić o ostatecznym, oficjalnym wyborze prezydenta USA.

„Jestem zaszczycony zaufaniem, jakim obdarzyli mnie Amerykanie” – oświadczył Biden po komunikatach medialnych, sugerujących jego wygraną.

„Obiecuję, że będę ‚prezydentem wszystkich Amerykanów'” – dodał.

„Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie na przywódcę naszego wielkiego kraju” – napisał Joe Biden na Twitterze.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

— Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020