Strajk Kobiet zapowiada demonstracje w każdy poniedziałek oraz strajk generalny

Organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet” odpowiedziała na wezwanie premiera Morawieckiego do przeniesienia proaborcyjnych protestów do sieci internetowej zapowiadając „strajk generalny” oraz przeprowadzanie ulicznych demonstracji co poniedziałek.

W czwartek na facebookowym profilu Ogólnopolskiego Strajku Kobiet pojawił się wpis będący odpowiedzią na wezwanie Mateusza Morawieckiego do zaprzestania ulicznych demonstracji przeciwko wyrokowi TK delegalizującemu aborcję eugeniczną z uwagi na zagrożenie epidemiczne. Zdaniem Strajku Kobiet PiS chce wziąć demonstrujących „na przetrzymanie” licząc, że protesty „wypalą się”.

„To my Was weźmiemy na przetrzymanie!!!!” – odpowiedział Strajk Kobiet wzywając, by co tydzień „płonęły” „poniedziałki protestu”.

Zapowiedziano także „strajk generalny”, którego szczegóły mają zostać wkrótce zaprezentowane.

W apelu Strajku Kobiet znalazło się też wezwanie do jedności i solidarności w ramach tego ruchu. „NIKT nie ma prawa powiedzieć protestującym – NIE WOLNO CI mieć danego postulatu, nie można, można później, masz mieć inne! Po naszym trupie! Każdy idzie w swojej sprawie, wszyscy razem!” – ogłosił Strajk Kobiet. „Bo cel mamy wszyscy jeden: wyp…ć z tym rządem” – dodawano [w oryginale bez wykropkowania – red.].

W środę premier Morawiecki ostrzegał, że masowe demonstracje w przestrzeni publicznej grożą „gwałtowną liczbą wzrostu zakażeń” i prosił tych, którzy teraz chcą protestować, by robili to „w sieci internetowej”. Według niego konsekwencje ignorowania zakazu zgromadzeń będą widoczne z dwutygodniowym opóźnieniem.

Jak pisaliśmy, w niedzielę przedstawicielki Ogólnopolskiego Strajku Kobiet przedstawiły zestaw żądań, których wykonania domagają się od władz państwowych. Głównym żądaniem politycznym jest postulat dymisji gabinetu Mateusza Morawieckiego w ciągu tygodnia. Przy czym w przypadku ministra nauki i oświaty Przemysława Czarnka jego rezygnacja ma nastąpić „natychmiastowo”. Głównym postulatem związanym z przyczyną protestów jest żądanie wprowadzenia aborcji na życzenie. OSK domaga się również znacznego zwiększenia finansowania służby zdrowia, aż do poziomu 10 proc. wydatków budżetowych, przywilejów prawnych dla osób homoseksualnych oraz odpartyjnienia struktur administracyjnych.

OSK chce także ograniczenia „umów śmieciowych” na rynku pracy, interesuje się „kwestiami klimatycznymi”, ogłasza hasło „reanimacja psychiatrii” oraz żąda lepszego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Łącznie OSK sformułował kilkanaście postulatów.

Kresy.pl / rmf24.pl