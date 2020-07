Polskie miasta stracą unijne pieniądza za tzw. strefy wolne od ideologii LGBT

Wnioski sześciu polskich miast, które zadeklarowały się jako „strefy wolne od ideologii LGBT”, względnie przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodziny, zostały z tego powodu odrzucone – podała unijna komisarz ds. równości. „Wartości i fundamentalne prawa UE muszą być respektowane”.

O fakcie odrzucenia wniosków do unijnego programu, złożonych przez miasta, które zadeklarowały się jako „strefy wolne od ideologii LGBT”, względnie przyjęły Samorządową Kartę Praw Rodziny, poinformowała Helena Dalli, Komisarz UE ds. równości.

„Wartości i fundamentalne prawa Unii Europejskiej muszą być respektowane przez państwa członkowskie i władze państwowe. To dlatego wnioski o bliźniacze partnerstwo sześciu miast z udziałem polskich władz [samorządowych-red.], które przyjęły uchwały dotyczące „stref wolnych od LGBTI” lub „praw rodzin” zostały odrzucone” – napisała we wtorek na Twitterze unijna komisarz ds. równości. Swój wpis oznaczyła m.in. hasztagiem #UnionOfEquality (UniaRówności).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Wpis Dalli udostępnił na Twitterze m.in. Didier Reynerds, były belgijski minister i wicepremier, m.in. w rządzie obecnego lidera frakcji euroliberałów w Parlamencie Europejskim, Guya Verhofstadta, a obecnie członek Komisji Europejskiej, jako komisarz ds. sprawiedliwości.

„Jakakolwiek dyskryminacja nie może być nigdy tolerowana w UE. Unijne wartości muszą być podtrzymywane we wszystkich finansowanych przez UE programach, w tym Town Twinning” – napisał unijny komisarz, dodając do swojego wpisu m.in. hasztag #Poland.

Discrimination of any kind can never be tolerated in the EU. The Union values must be upheld in all the EU funded programmes, including in #TownTwinning. #LGBTI #Poland @EU_Commission @EU_Justice #Values https://t.co/cK75us6ko1

— didier reynders (@dreynders) July 28, 2020