Komisja równości PE wzywa do zawieszenia funduszy regionom za „strefy wolne od LGBT”

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia Parlamentu Europejskiego chce zawieszenia funduszy regionom, które zadeklarowały się jako „strefy wolne od LGBT”. Eurodeputowani ostrzegają, że PE nie wyrazi zgody na budżet UE na lata 2021-2027, jeżeli nie będzie on uzależniony od przestrzegania zasad praworządności.

Jak poinformowała we wtorek stacja RMF FM, eurodeputowani ostrzegają, że Parlament Europejski nie wyrazi zgody na budżet UE na lata 2021-2027, jeżeli nie będzie on uzależniony od przestrzegania zasad praworządności. Takie ostrzeżenie wyraziła w opinii do krytycznego raportu nt. praworządności w Polsce Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia PE. Ponadto, komisja ta domaga się również zawieszenia funduszy tym regionom, które zadeklarowały się jako tzw. strefy wolne od ideologii LGBT. Z kolei ostateczny tekst raportu ma zostać uzgodniony w przyszłym tygodniu.

W najbliższy czwartek szef Rady Europejskiej Charles Michel ma przedstawić propozycję budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Eurodeputowani domagają się, by budżet był uzależniony od przestrzegania w danym kraju zasad praworządności.

Opinię Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia PE przygotowała jej szefowa, austriacka eurodeputowana z frakcji socjaldemokratów Evelyn Regner. Zgodnie z jej propozycjami przedstawionymi w imieniu Komisji, regionom które zadeklarowały się jako „strefy wolne od LGBT”, powinno się zawiesić wypłatę unijnych funduszy.

„Wzywamy Komisję Europejską do zawieszenia finansowania funduszy strukturalnych w regionach, w których byłyby one wykorzystywane na działania przeciw LGBTI+, co narusza wartości UE” – napisano w dokumencie cytowanym przez RMF FM. Opinia Komisji została przyjęta przy 24 głosach „za”, 6 „przeciw” i trzech wstrzymujących się.

W rozmowie z dziennikarką tej stacji jeden z dyplomatów powiedział, że w Unii Europejskiej rośnie oburzenie na „pogłębiającą się w Polsce z powodu przyzwolenia władz atmosferę nienawiści do osób LGBT”. Ponadto, według uzyskanych przez korespondentkę radia informacji, ze strony eurodeputowanych „jest duża presja”, aby w raporcie na temat praworządności w Polsce znalazł się zapis, iż polityka spójności nie może dyskryminować. W opinii wspomnianego dyplomaty „byłoby to ostrzeżenie i wezwanie Komisji Europejskiej do wyciągania konsekwencji wobec regionów, które wprowadzają takie strefy”.

Jak informowaliśmy, w czerwcu wiceszefowa Komisji Europejskiej Viera Jourova powiedziała w europarlamencie, że KE będzie naciskać, aby w przyszłym budżecie Unii Europejskiej znalazły się mechanizmy, które uzależniałyby wypłatę środków unijnych od przestrzegania praworządności. Szef MSZ Jacek Czaputowicz powiedział w maju bieżącego roku, że Polska jest przeciwna powiązaniu wielkości funduszy UE z praworządnością. Argumentował to brakiem możliwości ustanowienia obiektywnych kryteriów mechanizmu.

Wcześniej marszałkowie pięciu województw otrzymali list od Komisji Europejskiej, w którym krytycznie oceniono podjęte uchwały dotyczące tzw. stref wolnych od ideologii LGBT. KE groziła też polskim samorządom możliwością odcięcia im dostępu do unijnych środków.

W grudniu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął rezolucję dotyczącą „stref wolnych od LGBT”. Wówczas europosłowie wezwali KE do potępienia wszelkich publicznych aktów dyskryminacji osób ze środowisk LGBT+. Ponadto, zażądali też przypominania krajom członkowskim, że fundusze unijne nie mogą być wykorzystywane do celów dyskryminacyjnych i wezwały KE do monitorowania sytuacji pod tym względem. Samorządy, które przyjęły dokumenty dotyczące ideologii LGBT broniąc się argumentowały, że nie wykluczają takich osób, jak homoseksualiści, tylko protestują przeciwko szkodliwej ideologii i promują wartości tradycyjnej rodziny.

rmf24.pl / Kresy.pl