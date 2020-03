Prowokacja brytyjskich dziennikarzy. Umieścili przy wjeździe do Świdnika tablicę „strefa wolna od LGBT”

Dziennikarze brytyjskiej stacji ITN News umieścili przy wieździe do Świdnika tablicę „strefa wolna od LGBT”, identyczną do tej zamieszczonej wcześniej przez lewicowego działacza z Polski. Miała być to scenografia do kręconego materiału o uchwale „samorząd wolny od ideologii LGBT”. Interweniowała straż miejska i policja. O sprawie poinformowała Telewizja TRWAM.

Brytyjscy dziennikarze rozmawiali wcześniej z Radosławem Brzózką, radnym powiatu Świdnik. Interesowała ich przede wszystkim uchwała „samorząd wolny od ideologii LGBT”.

Miałem przy tej okazji możliwość podjąć próbę odkłamania tego, co niestety wciąż funkcjonuje w przestrzeni publicznej zarówno w Polsce, jak i zagranicą – kłamliwej informacji o rzekomym istnieniu stref wolnych od ideologii LGBT. Takich stref oczywiście w Polsce nie ma – mówił Brzózka w rozmowie z Telewizją TRWAM.

Zgłoszenie było ok 11.40 że przy wjeździe do Świdnika, przy znaku z napisem „Świdnik”, jest grupa osób, która przykręca nielegalnie znak z napisem LGBT – zrelacjonował Janusz Wójtowicz z komendy straży miejskiej w Świdniku. Podobne zgłoszenie otrzymała policja.

W deklaracji „Samorząd wolny od ideologii LGBT” czytamy: Dla dobra życia, rodziny i wolności deklarujemy, że samorząd, który reprezentujemy – zgodnie z naszą wielowiekową kulturą życia społecznego – nie będzie ingerować w prywatną sferę życia Polek i Polaków. Nie damy narzucić sobie wyolbrzymianych problemów i sztucznych konfliktów, które niesie za sobą ideologia LGBT.

Brytyjscy dziennikarze prawdopodobnie chcieli zmanipulować tworzony przez siebie materiał. Przewodniczący rady powiatu Świdnik Andrzej Mańka ocenił całą sprawę jako dalszy ciąg budowania kłamstwa przez ruchy lewicowo-liberalne: Uważam, że jest to kontynuacja kłamliwej, ohydnej prowokacji sprzed kilku miesięcy, której celem jest oczernianie ludzi broniących wartości rodzinnych i samej rodziny. (…) Skoro telewizja z Anglii przyjeżdża i posuwa się do tego typu zachowań, znaczy to, że inspiracji trzeba szukać nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami.

Wedle Mańki sprawa dziennikarskiej prowokacji jest tylko potwierdzeniem tego, że podjęto słuszną decyzję podejmując uchwałę „samorząd wolny od ideologii LGBT”. Chodzi bowiem nie o walkę z drugim człowiekiem – bo taką narrację chcą narzucić ruchy lewicowo-liberalne – a o walkę z ideologią, która zagraża rodzinie – podkreślono w materiale Telewizji TRWAM.

