Nauczyciel akademicki z UW nie poniesie konsekwencji za wulgarne obrażanie nastolatka

Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Warszawskiego umorzyła postępowanie przeciwko dr. hab. Jackowi Kochanowskiemu – poinformowało w piątek Ordo Iuris. Socjolog we wpisach na Twitterze w wulgarny sposób obraził nastolatka, który protestował przeciwko odbywającej się w Płocku paradzie ruchu LGBT.

Jacek Kochanowski to profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje w Katedrze Socjologii Moralności i Aksjologii Ogólnej w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych. Jest wykładowcą Gender Studies oraz kierownikiem Ośrodka Badań Społecznych nad Seksualnością.

W sierpniu w wulgarnym wpisie na Twitterze obraził nastolatka protestującego przeciwko paradzie LGBT w Płocku. Pisał o „po**bie z krzyżem”. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego uznała, że zachowanie dr. hab. Jacka Kochanowskiego ma niską szkodliwość społeczną. Według Komisji Kochanowski nie naruszył swoich obowiązków, ani „nie uchybił godności zawodu nauczyciela akademickiego”. Przyznano jedynie, że nie powinien w debacie publicznej używać słów wuglarnych.

„Orzeczenie Komisji Dyscyplinarnej UW wydaje się całkowicie niezrozumiałe. Wulgaryzmy używane przez pracownika uniwersytetu w naszej ocenie są niedopuszczalne i godzą w wizerunek samej uczelni wyższej. Z pewnością stanowi to przekroczenie wolności słowa. Co znamienne, Komisja Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie dra hab. Jacka Kochanowskiego nie uznała, iż należy go ukarać za wulgarne wpisy w przestrzeni internetowej, podczas gdy Komisja Dyscyplinarna Uniwersytetu Śląskiego w dalszym ciągu prowadzi postepowanie dyscyplinarne przeciwko prof. Ewie Budzyńskiej za treści prezentowane w trakcie zajęć o rodzinie. Wydaje się, że tego typu przypadki dobitnie ukazują pewną tendencję na polskich uczelniach wyższych do nieuzasadnionej ochrony wykładowców prezentujących tzw. lewicowe poglądy” – skomentował adw. dr Bartosz Lewandowski, Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Instytut Ordo Iuris zawnioskuje do Rzecznika Dyscyplinarnego o złożenie odwołania od orzeczenia Komisji.

Nie był to pierwszy kontrowersyjny komentarz Kochanowskiego. Gdy abp Jędraszewski wezwał wiernych do „obrony Kościoła i ojczyzny przed ideologią LGBT”, Kochanowski w odpowiedzi napisał o pedofilskich „obsesjach facetów w kieckach”.

W innym wpisie prof. Kochanowski pisze: „ku*** jego mać! Ludzie! Luuuuuuuudzie! No ale jak Wy chcecie osiągnąć równość i takie tam, jeśli pie***liicie takim samym językiem, jak homofobi? Jaka profanacja? Ludzie! Jak można mówić językiem swojej opresji? To chcecie wolności czy czego?” – napisał, odnosząc się prawdopodobnie do zachowania polityków opozycji, którzy przyznali, że profanacje symboli religijnych, do czego doszło także w czasie płockiego Marszu Równości, nie powinny mieć miejsca.

W grudniu 2013 roku, zrobiło się o nim głośno po komentarzu do wywiadu Katarzyny Bratkowskiej, w którym lewicowa aktywistka zapowiedziała, że „w wigilię, żeby było weselej, zamierza usunąć ciążę”. Kochanowski napisał wtedy: „Bratkowska powinna wyskrobaną zygotę wsadzić w słój i wysłać księdzu. Niech kanonizują św. Zygotę”. „Św. Zygotę” określił mianem „patronki oszołomów”.

