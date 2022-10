UE utworzy fundusz o wartości 100 mln euro na bezpośrednie zakupy broni przez Ukrainę

Ukraińcy wyzwolili kilka miejscowości na wschodnim brzegu rzeki Ingulec, wzdłuż drogi T2207. Zmusili wojska rosyjskie do odwrotu na południe, w stronę miasta Chersoń - podał amerykański think tank we wtorkowym komunikacie. Siły ukraińskie nadal napierały też w kierunku południowym wzdłuż rzeki Dniepr i drogi T0403, odcinając rosyjskie linie komunikacji lądowej na północy obwodu.

#Ukrainian forces continued to make significant gains in #Kherson Oblast while continuing advances in #Kharkiv and #Luhansk oblasts. #Putin’s partial mobilization is having more significant short-term impacts on #Russian politics than the war.https://t.co/XhDg1W5KBb pic.twitter.com/2hoAT1yNKy