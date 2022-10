Ukraina otrzyma 20 transporterów opancerzonych Bastion [+VIDEO]

Po przeliczeniu niemal wszystkich oddanych głosów wiadomo już, że zwyciężył w nich, zgodnie z przewidywaniami, reprezentujący Partię Robotniczą Inacio Lula da Silva uzyskując 48,43 proc. głosów. Natomiast urzędujący prezydent Jair Bolsonaro zajął drugie miejsce uzyskując poparcie 43,2o proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 79 proc.

Wynik Luli da Silvy jest podobny do tego jaki dawały mu sondaże, choć niektóre pozycjonowały go nawet na poziomie 51 proc. poparcia, co dawałoby mu zwycięstwo już w pierwszej turze. Zaskoczeniem jest natomiast wynik Bolsonaro. Sondaże do tygodni sugerowały bowiem, że w pierwszej turze wyborów będzie on miał kilkunastoprocentową nie kilkuprocentową stratę do faworyta.