Mecenas Nikodem Bernaciak z Ordo Iuris: Działania UE mają charakter pozatraktatowy

Działania UE mają charakter pozatraktatowy – przekonywał mecenas Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris podczas rozmowy opublikowanej w piątek na kanale KresyTV.

W ubiegłym roku w grudniu zostało przyjęte słynne rozporządzenie o warunkowości, które pod bardzo nieostro zdefiniowanymi pojęciami pozwala ukryć tego typu zagadnienia jak stosunek do definicji małżeństwa, o to czy to będzie definicja naturalna czy biologiczna, o stosunek do pozbawiania życia osób w prenatalnym okresie rozwoju. To jest wszystko to co nigdy nie miało stać się warunkiem bycia pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a niestety na naszych oczach w ciągu ostatnich kilkunastu może nawet kilkudziesięciu lat to podejście ideologiczne zwyciężało w Unii Europejskiej. Jeżeli teraz coś nie zostanie z tym zrobione, być może już nie jest to możliwe, to niestety trzeba będzie odpowiedzieć na to w sposób bardziej zdecydowany – mówił Mecenas Nikodem Bernaciak z Instytutu Ordo Iuris na antenie kanału KresyTV.

Zobacz też: TK orzekł o wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym

W ciągu ostatnich parunastu lat ta tendencja ideologizacji się zwiększa i ta rezolucja z 14 września przeciwko Polsce i Węgrom, gdzie znalazły się kłamstwa o „strefach wolnych od LGBT” to nie jest pierwsza taka rezolucja, wcześniej taka rezolucja była przyjęta 17 marca tego roku, wcześniej 11 września ubiegłego roku czy wreszcie 18 grudnia 2019 roku. Czyli widzimy, że wciągu ostatnich kilku lat to już jest czwarta rezolucja tego typu, te wątki aborcyjne pojawiały się w większej liczbie dokumentów, niekoniecznie w rezolucjach. Natomiast wątki LGBT pojawiały się w rezolucjach ogólnych dotyczących Polski, tak zresztą jak kwestia aborcyjna, że wśród tych licznych naruszeń prawa, których dopuszcza się Polska jest też brak dostępu do aborcji – informował mecenas.

Zobacz też: Komisja Europejska skrytykowała orzeczenie TK ws. wyższości Konstytucji RP nad prawem unijnym

Zobacz też: Tusk po wyroku TK wezwał zwolenników UE do wyjścia na ulice