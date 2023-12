Komisja Europejska odblokowała część funduszy dla Węgier

Komisja Europejska odblokowała w środę 10,2 miliarda euro z zamrożonych funduszy spójności UE przeznaczonych dla Węgier, na dzień przed planowaną przez europejskich przywódców dyskusją nad otwarciem negocjacji akcesyjnych z Ukrainą.



„Po dokładnej ocenie i kilku wymianach poglądów z rządem węgierskim Komisja uznaje, że Węgry podjęły działania, do których się zobowiązały” – Komisja stwierdziła w komunikacie prasowym, przytoczonym w środę przez portal Politico. „Oznacza to, że część finansowania polityki spójności nie będzie już blokowana, w związku z czym Węgry mogą zacząć ubiegać się o zwrot kosztów do kwoty około 10,2 miliarda euro” – można przeczytać w oświadczeniu.

Rząd Viktora Orbána od lat pozostaje w sporze z eurokratami. Komisja Europejska zamroziła miliardy euro przeznaczone dla Węgier “w związku z obawami dotyczącymi praw człowieka i praworządności” – jak to ujął portal Politico. Rząd Węgier od lat odrzuca te pretensje Brukseli, oskarżając unijne organy o uzurpowanie sobie kompetencji zastrzeżonych w traktach dla państw narodowych.



To w grudniu 2022 r. Komisja podjęła decyzję o zablokowaniu około 22 miliardów euro w ramach funduszy spójności UE, które przeznaczone są dla biedniejszych państw Unii. Fundusze te są w dużej mierze wypłacane w formie zwrotu pieniędzy wydanych przez rządy krajowe na krajowe programy rozwoju.



Władze w Budapeszcie faktycznie dokonały pewnych zmian prawnych mających na celu wzmocnienie roli i uprawnień Krajowej Rady Sądownictwa – organu nadzorującego administrację węgierskich sądów – oraz Sądu Najwyższego.

Jednak istotnym kontekstem decyzji KE jest także wyrażone przez węgierską dyplomację w ostatnich miesiącach wiele razy, w zdecydowanym tonie zapowiedzi, że jest ona gotowa zablokować rozpoczęcie negocjacji w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej. Ostatnio Budapeszt sygnalizował też, że będzie blokował pomoc finansową dla Kijowa.

Perspektywa wykolejenia grudniowego szczytu UE przez Orbána wywołała alarm w stolicach europejskich i skłoniła prezydenta Francji Emmanuela Macrona do przyjęcia w zeszłym tygodniu węgierskiego przywódcy na kolacji w Paryżu w ramach próby znalezienia kompromisu w sprawie Ukrainy.

Zapytana o termin podjęcia przez Komisję decyzji o umożliwieniu Węgrom dostępu do funduszy tuż przed szczytem europejskim, wiceprzewodnicząca Komisji ds. wartości i przejrzystości Věra Jourová stwierdziła we wtorek, że wynika to z „terminów proceduralnych, których musimy dotrzymać”. „To czysty przypadek, że jest to dokładnie ten sam czas, co Rada Europejska” – Jourová powiedziała reporterom w Strasburgu.

politico.eu/kresy.pl