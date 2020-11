Trump: Wygrałem te wybory! Podczas liczenia głosów działy się złe rzeczy

Urzędujący prezydent USA Donald Trump odrzuca twierdzenia mediów o zwycięstwie jego oponenta, Joe Bidena. Zaznacza, że wybory jeszcze się nie zakończyły i twierdzi, że to on jest ich zwycięzcą, zaś podczas liczenia głosów dochodziło do nieprawidłowości.

Jak pisaliśmy, w sobotę wieczorem amerykańskie media podały, że Joe Biden, kandydat Partii Demokratycznej, pokonał w wyborach prezydenckich w USA ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa. Komunikaty amerykańskich mediów bazują na twierdzeniu, że kandydat Demokratów zwyciężył w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Zwycięstwo przyznały już Bidenowi takie wielkie stacje, jak CNN, NBC i Fox News oraz agencja Associated Press.

Niedługo po tym oświadczenie wydał prezydent Trump. Zaznaczył, że wybory prezydenckie w USA faktycznie jeszcze się nie zakończyły. Zapowiedział też, że w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy w sądach.

„Wszyscy wiemy, dlaczego Joe Biden spieszy się z tym, by fałszywie uznać się za zwycięzcę i dlaczego zaprzyjaźnione z nim media tak bardzo mu w tym pomagają: oni nie chcą, by prawda została ujawniona” – przekazał Trump w oświadczeniu cytowanym przez agencję Reuters.

Wcześniej na informacje o powiększającej się przewadze Bidena zareagował oskarżeniami o nieprawidłowości przy liczeniu głosów. Zamieścił je na Twitterze, który wciąż konsekwentnie ukrywa jego wpisy.

„Dziesiątki tysięcy głosów otrzymano nielegalnie po godzinie 20 we wtorek, w dzień wyborów, co całkowicie i łatwo zmieniło wyniki w Pensylwanii i niektórych innych wrażliwych stanach. Osobna sprawa, to że setek tysięcy głosów niezgodnie z prawem nie pozwolono obserwować [tj. kontrolować przy liczeniu – red.]” – pisał Trump na Twitterze niedługo przed tym, jak amerykańskie media ogłosiły zwycięstwo jego rywala.

Amerykański prezydent uważa też, że podczas liczenia głosów „działy się złe rzeczy” i „złośliwie i bezwstydnie” nie pozwolono na transparentność.

„Ciągniki zablokowały drzwi a okna zakryto grubymi kartonami, żeby obserwatorzy nie mogli zaglądać do pokoi, gdzie liczono głosy. Złe rzeczy działy się w środku. Miały miejsce wielkie zmiany!” – zaznaczył. „Podczas gdy obserwatorzy nie byli dopuszczani do pomieszczeń, w których liczono głosy, ludzie krzyczeli ‚przestańcie liczyć!’ i ‚domagamy się przejrzystości!’”.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 7, 2020