Światowi przywódcy, w tym Andrzej Duda, gratulują Bidenowi zwycięstwa w wyborach

Chociaż jeszcze nie ogłoszono oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w USA, światowi przywódcy, w tym Andrzej Duda, już gratulują Joe Bidenowi zwycięstwa.

Jak informowaliśmy, amerykańskie media podały w sobotę wieczorem, że Joe Biden, kandydat demokratów, pokonał w wyborach prezydenckich w USA ubiegającego się o reelekcję Donalda Trumpa. Komunikaty amerykańskich mediów bazują na twierdzeniu, że kandydat Demokratów zwyciężył w Pensylwanii, która zapewnia 20 głosów elektorskich. Zwycięstwo przyznały już Bidenowi takie wielkie stacje, jak CNN, NBC i Fox News oraz agencja Associated Press.

Niedługo po tym oświadczenie wydał prezydent Trump. Zaznaczył, że wybory prezydenckie w USA faktycznie jeszcze się nie zakończyły. Zapowiedział też, że w poniedziałek jego sztab zacznie składać pozwy w sądach.

Chociaż oficjalne wyniki wyborów zostaną podane prawdopodobnie dopiero w ciągu kilku dni, to politycy z całego świata już gratulują politykowi Partii Demokratycznej.

Gratuluję udanej kampanii prezydenckiej. W oczekiwaniu na nominację Kolegium Elektorów, Polska jest zdeterminowana, aby utrzymać wysoki poziom relacji z USA – napisał polski prezydent, zwracając się do Bidena.

Congratulations to @JoeBiden for a successful presidential campaign. As we await the nomination by the Electoral College, Poland is determined to upkeep high-level and high-quality PL-US 🇵🇱🇺🇸strategic partnership for an even stronger alliance.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 7, 2020