Internetowa kwesta na rzecz ratowania jednego z najstarszych polskich cmentarzy na Ukrainie

Na portalu zrzutka.pl fundacja Studio Wschód prowadzi zbiórkę na rzecz ratowania jednego z najstarszych polskich cmentarzy na Ukrainie znajdującego się w Jampolu.

Główny śladem polskości w dzisiejszym Jampolu jest „porośnięty dżunglą” ogromny polski cmentarz, jeden z najstarszych i najpiękniejszych na Ukrainie.

Od 2011 roku co rok zmagamy się z siłami przyrody wydzierając pojedyncze mogiły. Oddolnie się organizujemy w ramach akcji ,,Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia” przyjeżdżamy i karczujemy Jampol. Ale to za mało! Przez 10 dni cóż możemy poradzić wobec takiego lasu? Zbieramy się do ostatniej rozprawy by wykarczować, za konserwować i uporząkować go cały przez miesiąc już w lipcu 2021 roku! – czytamy na stronie zbiórki na zrzutka.pl.

Jampolski cmentarz jest jednym z najstarszych polskich cmentarzy na Ukrainie. Jego rozmiar to minimum 450 na 300 metrów – z powodu ogromnego zalesienia i dekad zaniedbania trudno określić dokładną wielkość.

Jampol oderwany został od Rzeczypospolitej w wyniku I rozbioru w 1772 roku. W przyszłym roku wolontariusze Studia Wschód planują wykosić cały cmentarz, nagrać przemianę z drona i sporządzić pełną dokumentację. Troska o to miejsce jest bardzo ważnym gestem wobec – nielicznych już – zamieszkujących miasteczko Polaków.

Na zrealizowanie założonych celów potrzeba 30 tys. złotych. Pieniądze przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów transportu, sprzętu i jego konserwacji, a także środków chemicznych do zabezpieczenia cmentarza.

