Rząd chce wywłaszczyć Polaków z nagrobków

Rząd PiS szykuje rewolucję w kwestii prawa własności do nagrobków. Według rządowego projektu stałyby się one własnością właścicieli cmentarzy.

Jak podało we wtorek Radio Zet, w rządowym projekcie nowelizacji ustawy o pochówkach i funkcjonowaniu cmentarzy, który do 30 października znajdował się w konsultacjach, znalazł się kontrowersyjny przepis odbierający fundatorowi prawo własności do nagrobka.

Według obecnie obowiązujących przepisów wykupując miejsce na cmentarzu płacimy za jego użytkowanie, a stawiając nagrobek, stajemy się jego właścicielem. Rząd uważa, że powinno się to zmienić. W projekcie nowelizacji znalazł się art. 91 ust. 2, stanowiący, że „Wszelkie groby, nagrobki, grobowce i inne kompozycje architektoniczne wzniesione na terenie cmentarza są własnością właściciela cmentarza. Mogą one być wznoszone, przerabiane i odnawiane przez osoby dysponujące uprawnieniami fundatora grobu lub prawem do grobu”.

Super Express poprosił o skomentowanie tej propozycji Krzysztofa Wolickiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Wolicki określił pomysł wywłaszczenia Polaków z nagrobków mianem „chorego”.

„Zasada jest prosta, to co w ziemi jest własnością cmentarza, to co nad ziemią – w sensie nagrobki – należy do dysponenta. Ustawodawca powołuje się na prawo rzymskie, że jeśli coś jest trwale związane z ziemią, to jest własnością właściciela. Gdy postawię pomnik za 10 tys. zł, a później stwierdzę, że mi się nie podoba i go zdemontuje, to czy w tym momencie okradam właściciela cmentarza?” – mówił prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego.

Projekt przewiduje także utworzenie centralnych rejestrów grobów i miejsc spoczynku, cmentarzy oraz zakładów pogrzebowych, wprowadzenie elektronicznej karty zgonu oraz elektronicznych ksiąg cmentarnych. Każdy zakład pogrzebowy musiałby posiadać własny karawan, salę pożegnań i chłodnię. Miałaby także pojawić się instytucja koronera.

Kresy.pl / biznes.radiozet.pl / superbiz.se.pl