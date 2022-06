Ukraińcy kontynuują sprzątanie polskich cmentarzy na Wołyniu [+FOTO]

Cmentarz katolicki w Kisielinie od kilku lat był sprzątany przez wolontariuszy z Polski, m.in. policjantów i członków Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Motocyklowy». Teraz pałeczkę przejęli ukraińscy wolontariusze. W Boremlu w obwodzie rówieńskim pracownicy rady wiejskiej i szkoły uporządkowali miejscowy cmentarz katolicki. Katolicka nekropolia uprzątnięta została również we wsi Skurcze niedaleko Łucka.

W historii kisielińskich Polaków tragiczną datą była niedziela 11 lipca 1943 r., kiedy oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii otoczyły kościół i klasztor Niepokalanego Poczęcia NMP, gdzie zabiły według różnych szacunków od 60 do 90 osób. Jak podkreśla „Monitor Wołyński”, miejscowy cmentarz stopniowo zarastał krzewami i drzewami – nie było komu o niego zadbać. Wandale weszli niemal do każdej krypty, zniszczyli część nagrobków, reszty nie oszczędził czas.

W ostatnich latach o nekropolię dbali m.in. katowiccy policjanci, którzy objęli w 2019 roku kisieliński cmentarz honorowym patronatem, oraz członkowie Stowarzyszenia «Wołyński Rajd Motocyklowy» wraz z wolontariuszami z Równego.

Teraz za porządkowanie grobów na katolickim cmentarzu zabrali się Ukraińcy. Inicjatorami akcji byli wołyński genealog Artur Aloszyn oraz członkowie łuckiego Klubu Turystycznego «Hors». Pochodzący przede wszystkim z Łucka wolontariusze – najpierw 10, następnie już 20 – pracowali 20 i 28 maja.

Kisielin. 28.05.2022

Kisielin. 28.05.2022

Ukraińcy kontynuują sprzątanie polskich cmentarzy na Wołyniu. Wczoraj porządkowali w Kisielinie.

Miejscowa społeczność już od kilku lat sprząta cmentarz katolicki we wsi Skurcze. Nie inaczej było w tym roku, gdy na tołokę pod koniec maja zebrało się ok. 50 osób. Porządki na polskim cmentarzu zajęły dwa dni.

Inicjatorka i uczestniczka sprzątania, pracownica Torczyńskiej Hromady Ałła Rewucka, tak opowiada o akcji: „Dużo mówimy o tym, jak bardzo Polacy pomagają naszym ludziom. Mam też wielu przyjaciół, którzy są teraz w Polsce i otrzymują wsparcie, są bardzo wdzięczni Polakom. Pomoc humanitarna jest dla nas również bardzo ważna. Nie możemy odwdzięczyć się Polakom niczym innym jak tylko sprzątaniem. Zebrał się nas cały tłum – ludzie przyszli nie z przymusu, ale z wielką ochotą, ze szczerym sercem. Wcześniej podczas takich akcji pojawiały się pytania o historię: kto jest winny, kto nie… Sprzątaliśmy tylko po to, żeby po prostu był porządek. Czyli wtedy mieliśmy inne uczucia, a teraz robimy to naprawdę z wdzięczności”.

„Nasz cmentarz znajduje się w centrum wsi. Są na nim pochowani przodkowie. Chociaż nie nasi, tylko Polaków, ale zawsze staramy się utrzymać porządek. Dlatego regularnie kosimy i sadzimy kwiaty w pobliżu krzyża, który jest ustawiony w miejscu kościoła. A w tym roku po prostu brakuje nam słów… Polacy to nasi bracia i siostry. To najmniejsze, co możemy dla nich zrobić, a oni robią dla nas bardzo dużo. To miejsce, czyli polski kościół i polski cmentarz dla naszej społeczności jest świętością” – mówi Switłana Fedoniuk, sołtys wsi Skurcze.

Pracownicy rady wiejskiej i szkoły w Boremlu w obwodzie rówieńskim również uporządkowali miejscowy cmentarz katolicki. Sprzątanie zakończono po 4 dniach pracy 7 czerwca. Codziennie na cmentarzu pracowało ponad 10 osób.

Według inicjatora i uczestnika akcji porządkowania Wiktora Korinia, przewodniczącego hromady w Boremlu, zainspirowała go podobna akcja w pobliskiej Złoczówce.

«Sprzątanie cmentarza to wyraz wdzięczności za pomoc udzielaną Ukraińcom przez Polskę, w tym mieszkańcom naszej hromady, którzy wyjechali ze swoimi dziećmi. A kolejnym gestem wdzięczności, który planujemy okazać, jest budowa pomnika bitwy pod Boremlem» – powiedział starosta.

🇵🇱🤝🇺🇦

Pracownicy rady wiejskiej i szkoły w Boremlu w obwodzie rówieńskim uporządkowali miejscowy cmentarz katolicki. Zajęło im to 4 dni. Dziękujemy! Szczegóły ⤵️https://t.co/E4hFC9txtG pic.twitter.com/xFENWyfp4d — Fundacja im. Janusza Kurtyki (@FundacjaKurtyki) June 8, 2022

Jak informowaliśmy, w ramach corocznego sprzątania cmentarzy przed Wielkanocą Ukraińcy posprzątali polskie cmentarze w kilku miejscowościach – w Hołobach, Szpanowie, Żurawnikach i Rokitnie na Wołyniu oraz w Zbarażu w obwodzie tarnopolskim. Oprócz tego, jak podał Kurier Lubelski, uporządkowano polski cmentarz wojenny we wsi Hajowe (dawnym Przebrażu), również na Wołyniu.

