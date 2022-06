Łóżko – jeden najistotniejszych mebli w domu

Chorwacja to niewielki kraj, zamieszkiwany przez ok. 4 miliony osób. Okazuje się, że państwo to ma naprawdę sporo do zaoferowania turystom. Urzekające plaże, piękna pogoda, ciekawe miejsca do wypoczynku i zabytki to ogromne zalety Chorwacji.

Dlaczego warto zdecydować się na Chorwację w tym roku?

Chorwacja od wielu lat cieszy się sporym zainteresowaniem turystów, jednak ten rok może być wyjątkowy. Wiele wskazuje na to, że od 1 stycznia 2023 roku w Chorwacji zostanie wprowadzone euro, a to oznacza, że ceny będą wyższe. Polacy powinni więc skorzystać z jednej z ostatnich okazji na wyjazd w stosunkowo dobrej cenie. Kolejnym powodem są kwestie związane z obostrzeniami pandemicznymi. W Chorwacji, podobnie jak w Polsce, nie ma żadnych restrykcji, które utrudniałyby spokojne wakacje (w przeciwieństwie do takich krajów jak Hiszpania czy Włochy). Podróż samolotem do Chorwacji to sposób na dosyć tanie, a do tego wygodne wakacje. W końcu lepiej wybrać 2-godzinny lot zamiast 20-godzinnej podróży autem. Sprawdź tanie loty do Chorwacji i wybierz coś dla siebie. Decydując się na podróż samolotem, warto wybrać takie miejsce w Chorwacji, które będzie dobrą bazą do wycieczek i wyjazdów. Świetnie sprawdzi się Zadar oraz Split. To właśnie te duże miasta mają sporo do zaoferowania, a do tego są położone blisko autostrad oraz głównych szlaków turystycznych.

Polecane miejsca w Chorwacji

W tym kraju jest naprawdę wiele urokliwych miast i miasteczek. Dalmacja Północna i Południowa to dwa duże regiony, które cieszą się sporym powodzeniem. Dalmacja Północna obfituje w kamieniste i szerokie plaże. Warto wybrać się do takich miejscowości jak Vodice, Zadar i Szybenik. To ostatnie miasto jest świetne na wycieczkę, ale nie na stały pobyt, ze względu na brak dużej liczby plaż. Dalmacja Południowa z kolei jest cieplejsza i droższa, a do popularnych miast należą Baska Voda oraz Dubrownik. Hitem ostatnich lat jest Makarska, czyli turystyczna miejscowość z długimi plażami, deptakiem, wieloma restauracjami i kawiarniami. W Dalmacji trudno znaleźć hotele, dlatego lepiej wybrać pensjonaty lub prywatne apartamenty. Można również zdecydować się na nieco mniej oblegany przez Polaków Półwysep Istria. To wybrzeże jest niezwykle zielone, a woda ciepła i przyjemna. Do popularnych miejscowości należą Pula, Rovinj i Porec. Każdy, kto chce zobaczyć coś wyjątkowego, może zdecydować się na jedną z chorwackich wysp. Do tych największych i najciekawszych należą Wyspa Brac i Hvar. Pierwsza z nich ma bujną roślinność i renesansowe zabytki, a także piaszczyste plaże. Wyspa Hvar z kolei oferuje romantyczne zatoczki, ustronne plaże, zabytki oraz trasy rowerowe.