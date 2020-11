Prezydent Iranu ma nadzieję, że Biden „naprawi błędy przeszłości”

Iran liczy na zmianę w polityce USA po zwycięstwie wyborczym Joe Bidena nad Donaldem Trumpem – zauważa agencja dpa.

Jak podaje dpa, prezydent Iranu Hassan Rowhani podczas transmitowanego przez państwową irańską telewizję spotkania z członkami swojego gabinetu powiedział, że nastał „czas, by kolejna administracja Stanów Zjednoczonych nadrobiła błędy z przeszłości i powróciła na ścieżkę przestrzegania międzynarodowych zobowiązań i szanowania globalnych regulacji”.

Rowhani określił strategię polityki zagranicznej Iranu jako „konstruktywną współpracę ze światem”.

Jak informowaliśmy, wcześniej sytuację związaną z wyborami prezydenckimi w USA skomentował ajatollah Chamenei. Stwierdził, że są one „spektaklem” i ukazują „brzydką twarz liberalnej demokracji”. Jednak inni irańscy politycy zajęli bardziej dyplomatyczne stanowisko.

Wiceprezydent Iranu Eshagh Jahangiri wyraził nadzieję nadzieję na zmianę „destrukcyjnej polityki USA po przewidywanej wygranej Bidena”.

„Mam nadzieję, że zobaczymy zmianę w destrukcyjnej polityce Stanów Zjednoczonych, powrót do rządów prawa i zobowiązań międzynarodowych oraz szacunku dla narodów” – powiedział Jahangiri.

Z innych wypowiedzi irańskich polityków wynika, że ​​irańskie władze oceniają porażkę Trumpa w wyborach pozytywnie. Zmiana na stanowisku prezydenta USA daje bowiem szansę na odmrożenie relacji na linii Teheran-Waszyngton. Podczas gdy Trump prezentował nieprzejednane stanowisko wobec Iranu, Joe Biden podczas kampanii prezydenckiej dopuścił możliwość powrotu USA do porozumienia nuklearnego JCPOA.

„Jeśli Iran wróci do ścisłego przestrzegania porozumienia nuklearnego, Stany Zjednoczone ponownie przyłączą się do porozumienia jako punkt wyjścia do dalszych negocjacji” – pisał we wrześniu Biden w artykule opublikowanym przez CNN. Biden jednocześnie zapewniał, że nie dopuści, by Iran zdobył broń jądrową.

