Atak terrorystyczny pod bazyliką w Nicei – jedna z ofiar zdekapitowana

Co najmniej dwie osoby zginęły na skutek ataku nożownika pod wejściem do bazyliki Notre Dame w Nicei, mieście na południu Francji.

Według telewizji France24 w ataku do jakiego doszło w Nicei zginęły dwie osoby, a „kilka” zostało rannych. Z fotografii publikowanych przez środki masowego przekazu z miejsca zdarzenia wynika, że do ataku doszło tuż pod nicejską bazyliką Notre Dame lub być może ofiary stały się celem w samej świątyni, jak twierdzi agencja informacyjna Associated Press.

Zarówno miejscowa policja jak i mer Nicei Christian Estrosi zakwalifikowali zabójstwa jako atak terrorystyczny. Sprawca został postrzelony przez policjanta, a następnie zatrzymany i przewieziony do szpitala. Mer Nicei twierdzi też, że terrorysta krzyczał „Allahu akbar”, nawet w czasie zatrzymywania go przez funkcjonariuszy.

Powołując się na informacje Estrosiego telewizja TVN24 donosi, że jedną z ofiar jest strażnik kościoła, drugą kobieta, której terrorysta obciął głowę. TVN24 twierdzi, że jest trzecia ofiara śmiertelna – to osoba, która zraniona schroniła się w pobliskim barze i tam zmarła od odniesionych obrażeń. O trzech ofiarach pisze także agencja informacyjna Associated Press, która przypomina, że krwawy zamach terrorystyczny z 2016 r., kiedy to islamista wjechał ciężarówką w tłum świętujący francuskie święto państwowe, miał miejsce kilkaset metrów od nicejskiej bazyliki.

Do Nicei ruszyli już prezydent Emmanuel Macron i minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. Estrosi uznał, że „Francja po raz kolejny jest ofiarą islamo-faszyzmu”.

Czwartkowy atak nastąpił dwa tygodnie po zamordowaniu francuskiego nauczyciela Samuela Paty’ego przez muzułmańskiego uchodźcę narodowości czeczeńskiej. Czeczen także obciął głowę Paty’emu ponieważ ten pokazał uczniom w czasie zajęć karykaturę Mahometa.

Zamknięcie jednego z francuskich meczetów oraz zapowiedź prezydenta Francji zwiększenia kontroli państwowej nad praktykowaniem islamu, wywołała krytykę ze strony władz Turcji, która przerodziła się w poważny konflikt dyplomatyczny.

cnn.com/aljazeera.com/apnews.com/tvn24.pl/kresy.pl