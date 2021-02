Świat – inne informacje (Kresowy Przegląd Tygodnia #15)

Hakerzy próbowali zatruć wodę w Oldsmar na Florydzie; Łotysze zakazali retransmisji rosyjskich kanałów TV; Turcy proponują USA układ Kurdowie za S-400; Biden i Xi Jinping mają za sobą pierwszą rozmowę telefoniczną; Nawalny ponownie stanął przed sądem; nowy rząd we Włoszech; Węgry przedstawiły 16 propozycji projektów w ramach Inicjatywy Trójmorza; brytyjscy naukowcy objęci śledztwem pod zarzutem nieświadomej pomocy chińskiemu rządowi w budowie broni masowego rażenia; Japonia buduje elektrownie węglowe; Szwedzi sprowadzają „brudną energię” z Polski; sonda ZEA dotarła na orbitę Marsa; UE i USA krytykują rząd Węgier za wycofania koncesji opozycyjnemu radiu; w Danii, Niemczech i na Ukrainie zatrzymano bojowników ISIS; Turcja prowadzi antykurdyjską operację; YouTube zablokował prowadzony prez pro-liferów kanał serwisu LifeSiteNews.

Sprawy Nord Stream II, impeachmentu Trumpa, okołopandemiczne, kresowe, dotyczące Białorusi i Ukrainy, zostały omówione w Przeglądzie osobno.

Dwie grupy uderzeniowe amerykańskich lotniskowców przeprowadziły wspólne ćwiczenia na Morzu Południowochińskim – poinformowała marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych we wtorek. Były to pierwsze ćwiczenia tego typu na spornych wodach od lipca 2020.

Rosyjska ambasada w Waszyngtonie krytycznie skomentowała działania dwóch amerykańskich niszczycieli na Morzu Czarnym. Jednostki te po kilkunastu dniach działań i manewrach z udziałem tureckich okrętów i myśliwców opuściły ten akwen. „Wzywamy amerykańskie wojsko, by przestało lekkomyślnie pobrzękiwać szabelką i pilnowało swoich interesów na wodach terytorialnych Stanów Zjednoczonych. Pokój i bezpieczeństwo na Morzu Czarnym nie potrzebuje żadnej obcej ingerencji” – napisała na Twitterze rosyjska ambasada w USA. Rosyjskie MSZ wielokrotnie krytykowało obecność wojskową na Morzu Czarnym okrętów wojennych krajów, które nie leżą nad tym morzem. Moskwa twierdzi, że nie przyczynia się to do stabilności w regionie. Z kolei Stany Zjednoczone utrzymują, że działają w zgodzie z konwencją z Montreux, dotyczącą cieśnin Bosfor i Dardaneli, a ćwiczenia wojskowe prowadzą na wodach międzynarodowych.

W piątek hakerzy włamali się do komputerowego systemu zakładu uzdatniania wody dla ok. 15 000 mieszkańców miejscowości Oldsmar na Florydzie; próbowali dodać do wody niebezpieczną ilość wodorotlenku sodu – poinformował w poniedziałek czasu lokalnego szeryf hrabstwa Pinellas.

Łotewska Narodowa Rada Mediów Elektronicznych (NEPLP) zdecydowała we wtorek o zakazie retransmisji na Łotwie 16 rosyjskich kanałów telewizyjnych. Decyzja została podjęta ze względu na to, że radzie nie udało się uzyskać informacji, kto na Łotwie reprezentuje te kanały. Oznacza to, że na terytorium Łotwy nie ma przedstawiciela, który mógłby wyrazić zgodę na retransmisję programów w imieniu właściciela kanału. We wtorek NEPLP podjęła decyzję o zakazie nadawania „Russia RTR” na Łotwie przez rok. Powodem decyzji były cztery audycje, które zdaniem regulatora rozniecały nienawiść i zawierały nawoływania do wojny. W czerwcu ub. roku na Łotwie zakazano nadawania kanałów telewizyjnych rosyjskiej grupy RT, ponieważ znajdują się one „pod faktyczną kontrolą i wyłącznym nadzorem” Dmitrija Kisielowa, który podlega sankcjom UE.

W zamian za rewizję amerykańskiego wsparcia dla sił kurdyjskich w Syrii, Turcja może być chętna na znalezienie rozwiązania spornej kwestii dotyczącej zakupu rosyjskich systemów S-400, w oparciu o „model kreteński” – powiedział turecki minister obrony. Turecki minister powołał się na sprawę sprzed blisko 25 lat, dotyczącą systemów S-300. W 1998 roku te rosyjskie systemy zostały przeniesione z Republiki Cypru na grecką wyspę Kretę. Od tamtego czasu są one głównie zmagazynowane i rzadko aktywowane do trybu operacyjnego. Zdaniem Akara, Turcja ma obecnie podobne plany względem zakupionych S-400, które miałyby być używane „zgodnie z sytuacją zagrożenia”. Zapewnił, że nie są one w ciągłym użyciu.

Mark Cuban właściciel Dallas Mavericks zadecydował, że w hali tej drużyny nie będzie więcej wybrzmiewał hymn USA. Informację o decyzji właściciela klubu uznawanej za najlepszą ligę koszykarską świata NBA podał kanadyjski portal TSN. Właściciel Dallas Mavericks potwierdził decyzję o rezygnacji z tradycji odtwarzania hymnu państwowego USA przed meczami w hali klubu we wtorek. Cuban nie uzasadnił tej decyzji stwierdzając, że nikt „nie zwrócił na nią uwagi”, jak napisał TSN.

TSN przypomina jednak, że Cuban zdecydowanie popierał ubiegłoroczną praktykę klękania przez zawodników i trenerów na jedno kolano przed rozpoczęciem meczów. Poza ta została wypromowana w zeszłym roku jako gest pokajania się wobec ludności murzyńskiego za rasizm i dyskryminację w czasie manifestacji i zamieszek ruchu Black Lives Matter.

Prezydent Joe Biden ogłosił w środę, że Departament Obrony powołał grupę zadaniową zajmującą się strategią USA wobec Chin.

W czwartek rano czasu w Pekinie (środa wieczorem w Waszyngtonie) odbyła się pierwsza rozmowa telefoniczna przywódców Stanów Zjednoczonych i Chin, Joe Biden i Xi Jinpinga. Dla Chińczyków to przeddzień nowego roku księżycowego, Roku Wołu, w związku z czym obaj złożyli sobie nawzajem życzenia pomyślności. Wśród tematów pierwszej rozmowy przywódców USA i Chin były kwestie międzynarodowe oraz kontrowersje dotyczące Tajwanu, Xinjiangu czy Hongkongu. Biden domagał się swobody handlu i żeglugi w obszarze Indo-Pacyfiku. Xi zaznaczył, że ewentualna konfrontacja chińsko-amerykańska byłaby „katastrofalna”.

O kierunku, w którym zmierzają stosunki Rosji i UE, wypowiedział się w piątek minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow w wywiadzie udzielonym kanałowi „Sołowjow Live” w serwisie YouTube. Fragment zapisu tej rozmowy opublikowano na oficjalnej stronie rosyjskiego MSZ. Gospodarz programu Władimir Sołowjow zadał Ławrowowi pytanie, czy Rosja zmierza do zerwania z Unią Europejską. „Wychodzimy z tego, że jesteśmy [na to] gotowi” – odpowiedział Ławrow.

Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell podsumował na swoim blogu na oficjalnej stronie internetowej Unii Europejskiej efekty jego piątkowej wizyty w Rosji. Według niego reakcja rosyjskich władz świadczy, że Rosja nie jest zainteresowana dialogiem z UE i oddala się od niej.

W babuszkinskim sądzie rejonowym w Moskwie w piątek odbyła się druga rozprawa procesu karnego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oskarżonego o zniesławienie 96-letniego kombatanta. Według Interfaxu w pobliżu siedziby sądu od rana zwiększono środki bezpieczeństwa. Oprócz kilkudziesięciu dziennikarzy na rozprawie obecni byli przedstawiciele ambasad Łotwy i Estonii.

Bliski współpracownik Nawalnego i koordynator tak zwanych regionalnych sztabów organizujących manifestacje poparcia dla niego – Leonid Wołkow jest poszukiwany przez rosyjskiego organa ścigania, podała w środę agencja informacyjna Interfax. W środę za Wołkowem, który uciekł z Rosji, wydano międzynarodowy list gończy.

Mario Draghi, były szef Europejskiego Banku Centralnego, stanął w piątek na czele nowego włoskiego rządu. Gabinet ma poparcie szerokiej koalicji – od lewicy po prawicową Ligę Matteo Salviniego, która po 1,5-rocznej obecności w opozycji wraca do rządu. Poza koalicją rządzącą pozostanie jedynie prawicowe ugrupowanie Bracia Włosi.

W piątek podczas spotkania online ministrów spraw zagranicznych krajów zaangażowanych w Inicjatywę Trójmorza, szef MSZ Węgier Péter Szijjártó powiedział, że jego kraj przedstawił 16 propozycji projektów, obejmujących obszary digitalizacji, energii i żeglugi. Podczas spotkania Szijjártó powiedział, że Węgry zawsze były zwolennikiem Inicjatywy Trójmorza, uznając ją za zgodną z interesami gospodarczymi krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Zaznaczył jednak, że Inicjatywa może udowodnić swoją przydatność tylko pod warunkiem, że projekty promujące rozwój i spójność całego regionu będą realizowane. Niedawno informowaliśmy, że Republika Litewska stała się pełnoprawnym członkiem Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza, deklarując wkład inwestycyjny w wysokości 20 mln euro. Jak dotąd, do Funduszu przystąpiło bądź jest w trakcie przystępowania dziewięć państw: Polska z udziałem 550 mln euro, Rumunia – 200 mln, Słowenia – 23 mln oraz Estonia, Łotwa, Węgry, Bułgaria, Litwa i Chorwacja – po 20 mln euro. Dodajmy, że niedawno nowa, liberalna prezydent Mołdawii, Maia Sandu oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wspólnym oświadczeniu podkreślili zainteresowanie dołączeniem do Inicjatywy Trójmorza i członkostwem w Unii Europejskiej.

Prawie 200 brytyjskich naukowców z co najmniej 14 uniwersytetów w Wielkiej Brytanii jest objętych śledztwem pod zarzutem nieświadomej pomocy chińskiemu rządowi w budowie broni masowego rażenia.

Niemcy chcą przedłużyć misję swoich wojsk w Afganistanie – poinformował w sobotę niemiecki minister spraw zagranicznych Heiko Maas. Niemcy mają drugi po USA kontyngent wojskowy w Afganistanie. Negocjacje pokojowe (między afgańskim rządem a talibami) nie zakończą się przed końcem marca. Dlatego musimy przygotować się na różne scenariusze – oświadczył Maas. Administracja USA zarządziła tuż po objęciu prezydentury przez Bidena przegląd umowy podpisanej z talibami, która została zawarta w lutym 2020 roku przez Trumpa. Grupa doradcza, powołana przez Kongres USA, wezwała do przesunięcia przypadającego na początek maja terminu pełnego wycofania wojsk z Afganistanu, motywując to narastającymi napięciami w kraju.

Co najmniej czterech członków afgańskich sił bezpieczeństwa poniosło śmierć, a siedmiu zostało ciężko rannych w wyniku trzech wybuchów w prowincjach wschodnich i południowych w sobotę, poinformowali urzędnicy, dodając, że na wschodzie rannych zostało trzech cywilów. Żadna grupa bojowników nie przyznała się jeszcze do odpowiedzialności za te trzy ataki. W Afganistanie w ostatnich tygodniach dochodzi do zaognienia konfliktu w niemal codziennych zamachach bombowych giną urzędnicy państwowi, sędziowie, dziennikarze i aktywiści.

Google obiecało zapłacić francuskiej prasie około 63 mln euro. Ma to na celu zakończenie sporu o prawa autorskie, który trwa ponad rok.

Japonia planuje wybudować aż 22 nowe bloki energetyczne na węgiel kamienny w 17 różnych miejscach kraju. Bloki mają powstać w ciągu najbliższych pięciu lat. Wraz z gazem ziemnym i ropą naftową paliwa kopalne stanowią około czterech piątych źródeł energii elektrycznej w Japonii, podczas gdy odnawialne źródła energii, w tym hydroenergia, stanowią około 16 proc. Poleganie na energii jądrowej, która kiedyś dostarczała nawet jedną trzecią japońskiej energii, spadło do 3 proc. w 2017 roku.

Szwecja jest zmuszona kupować w tym roku „brudną energię” z Polski. jest to konsekwencją przedwczesnego wyłączenia dwóch reaktorów jądrowych z powodu srogiej zimy. Kraj musi także ratować się poprzez uruchomienie elektrowni na olej opałowy.

Sonda Zjednoczonych Emiratów Arabskich dotarła na orbitę Marsa we wtorek po siedmiomiesięcznej podróży i pokonaniu 494 mln km. Agencja AFP zwraca uwagę, że wysłanie sondy jest przede wszystkim krokiem w kierunku bardzo ambitnego celu: stworzenia w ciągu 100 lat ludzkiej kolonii na Marsie. W przeciwieństwie do chińskich misji Tianwen-1 i amerykańskich Mars 2020, Al-Amal nie będzie lądował na Czerwonej Planecie. W planach jest natomiast wykorzystanie trzech instrumentów naukowych do monitorowania marsjańskiej atmosfery. Oczekuje się także, że we wrześniu rozpocznie się przesyłanie informacji, do których dostęp będą mieli naukowcy z całego świata.

Urzędnicy Unii Europejskiej zwrócili się do Węgier o „podjęcie pilnych działań”, aby opozycyjna stacja radiowa „Klubradio” mogła kontynuować nadawanie po tym, jak odebrano jej koncesję. Węgierskie władze odmówiły odnowienia licencji Klubradio z powodu ciągu naruszeń przepisów przez stację. Radio przegrało we wtorek rozprawę odwoławczą od odebrania licencji. Departament Stanu USA poinformował w środę na swojej stronie, że jest zaniepokojony spadkiem pluralizmu w mediach na Węgrzech. Departament uważa, że „różnorodność medialna” jest niezbędna dla demokracji.

W Danii i Niemczech aresztowano lub zatrzymano 14 osób pod zarzutem planowania zamachu, lub zamachów terrorystycznych – poinformowały duńskie służby. Kilogramy chemikaliów, które mogły zostać użyte do skonstruowania bomb, dostarczył Polak. Zaraz po przyjęciu zamówienia zawiadomił o nim niemiecką policję.

Dżihadystyczna organizacja Państwo Islamskie (IS) zagroziła w internecie nowymi atakami. Eksperci ds. zwalczania terroryzmu uważają, że groźby odnoszą się do Hiszpanii, ponieważ komunikaty w języku arabskim zostały opatrzone hiszpańskimi napisami.

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała w czwartek o ujawnieniu na terenie obwodu kijowskiego międzynarodowej komórki terrorystycznej tzw. państwa islamskiego (ISIS). Przeprowadzono łącznie dziewięć tzw. nalotów na miejsca zamieszkania podejrzanych. W ich trakcie zabezpieczono ładunki wybuchowe, broń, walutę zagraniczną, karty bankowe oraz księgi rachunkowe z wpisami świadczącymi o transferach finansowych do Syrii.

Turcja rozpoczęła 10 lutego operację wojskową przeciwko PPK w regionie Gara w północnym Iraku. W operacji zginęło 48 bojowników, a region, w którym działali, został przejęty, a magazyny amunicji i schrony zniszczone. Poinformowano również, że podczas operacji zginęło trzech żołnierzy tureckich, a trzech zostało rannych. Saban Xelil, burmistrz miasta Dînartê niedaleko Gare, powiedział portalowi Kurdistan24, że samoloty i helikoptery armii tureckiej zbombardowały sześć wiosek w okolicy, a także że bombardowanie trwało do 8 rano w środę. Xelil dodał, że nie odnotowano żadnych ofiar w środowej operacji, ale winnice i niektóre pola uprawne zostały poważnie uszkodzone w wyniku bombardowań. W niedzielę turecki MON podał, że żołnierze prowadzący operację w północnym Iraku znaleźli ciała 13 porwanych Turków. Wcześniej jednak nie informowano o żadnym uprowadzeniu – wskazał jednak Reuters.

Ruch Huti w Jemenie zapowiedział, że nie wstrzyma ataków na Arabię ​​Saudyjską, dopóki koalicja wojskowa pod dowództwem Arabii Saudyjskiej nie zakończy ofensywy na obszary kontrolowane przez bojowników.

Ponad 350 osób w Mjanmie, w tym urzędników, aktywistów i mnichów, zostało aresztowanych od czasu przewrotu wojskowego z 1 lutego. Według ONZ część zarzutów zostało postawionych z „wątpliwych powodów”.

Administracja Joe Bidena zadecydowała o nałożeniu sankcji na Birmę po wojskowym zamachu stanu do jakiego w niej doszło.

YouTube zablokował prowadzony przez pro-liferów kanał serwisu LifeSiteNews na swojej platformie i usunął wszystkie filmy, które zostały tam kiedykolwiek zamieszczone. LifeSiteNews poinformowało o tym na swojej stronie internetowej, ujawniając, że stracili dostęp do ponad 300 000 obserwujących ich kanał.

Filipiny rozlokują dodatkowe jednostki marynarki wojennej na strategicznych wodach Morza Południowochińskiego, o które od lat kraj toczy spór z Chinami – poinformował w środę nowy głównodowodzący filipińskiego wojska.

