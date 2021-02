Sonda kosmiczna ZEA dotarła do Marsa

Pierwsza misja Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) dotarła na Marsa i weszła na jego orbitę we wtorek po siedmiomiesięcznej podróży i pokonaniu 494 mln km. Sonda Al-Amal ma na celu dostarczenie informacji w kwestii zmian temperatury w atmosferze Czerwonej Planety.

ZEA to piąty kraj, który dotarł na Marsa. Powodzenie misji ma uhonorować 50. rocznicę uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii oraz zjednoczenia pierwszych sześciu emiratów. Emir Dubaju i wiceprezydent Zjednoczonych Emiratów Arabskich, szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum podkreślił, że próba miała 50 proc. szans na niepowodzenie. Aby wejść na orbitę Marsa, sonda musiała spalić około połowy swojego 800 kg paliwa na pokładzie – podaje agencja „Reuters”.

„Dziś zaczyna się nowy rozdział w historii Arabów… rośnie wiara w nasze możliwości konkurowania z innymi narodami i ludźmi” – napisał szejk Mohammed na Twitterze.

W tym roku mija 50 lat od uzyskania niepodległości od Wielkiej Brytanii i powstania federacji ZEA, zrzeszającej siedem emiratów, w tym Dubaj. Sondy marsjańskie wystrzelone przez Chiny i NASA tuż po lipcowym starcie Zjednoczonych Emiratów Arabskich również mają dotrzeć na planetę w tym miesiącu.

NASA wyraziła na Twitterze uznanie dla zespołu z ZEA. „Gratulacje z powodu dotarcia na Marsa! Jak to ujął poeta Al-Mutanabbi: +Jeśli masz śmiałość dążyć do chwały, nie zadowalaj się niczym innym niż gwiazdami” – napisała agencja.

Dear @HopeMarsMission, congratulations on arriving at Mars! In the words of the poet Al Mutanabbi:

إذا غامَرْتَ في شَرَفٍ مَرُومِ

فَلا تَقنَعْ بما دونَ النّجومِ

(If you ventured in pursuit of glory, don’t be satisfied with less than the stars.) pic.twitter.com/HvSsRHumzr

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) February 9, 2021