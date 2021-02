Senat USA uznał proces o impeachment Trumpa za zgodny z konstytucją

W głosowaniu za uznaniem procesu o impeachment byłego prezydenta USA Donalda Trumpa za zgodny z konstytucją zagłosowali wszyscy senatorowie z Partii Demokratycznej oraz sześciu Republikanów.

Jak informowaliśmy, Senat USA rozpoczął we wtorek proces o impeachment byłego prezydenta USA Donalda Trumpa. Proces jest historyczny, ponieważ Trump jest pierwszą osobą, która dwukrotnie została poddana tej procedurze. Były prezydent jest oskarżony o podżeganie swoich zwolenników do szturmu na Kapitol w celu unieważnienia wyborów.

Podczas sesji oskarżyciele z Partii Demokratycznej zaprezentowali film z nagraniami wideo z tzw. szturmu na Kapitol 6 stycznia br., przeplatanymi fragmentami wcześniejszego wystąpienia Donalda Trumpa na wiecu. Chcieli w ten sposób wykazać, że były prezydent podżegał do przemocy, a jego zwolennicy ruszyli na Kapitol na jego wezwanie. Adwokaci Trumpa odrzucali te twierdzenia, a jeden z nich zarzucił Demokratom, że chcą wykorzystać impeachment do celów politycznych.

Zasadniczym punktem wtorkowego posiedzenia było głosowanie, w którym większością głosów uznano, że proces o impeachment Trumpa jest zgodny z konstytucją. Część polityków Partii Republikańskiej i prawnicy byłego prezydenta wzywali do zarzucenia procesu, argumentując, że jest on niekonstytucyjny. Zaznaczali też, że pod względem karnym Trump nie został o nic oskarżony.

Za uznaniem zgodności procesu z konstytucją USA zagłosowało 56 senatorów, w tym sześciu z Partii Republikańskiej. Byli to głównie republikańscy politycy od lat znani z krytycznego stosunku do Trumpa, jak Mitt Romney, Ben Sasse czy Lisa Murowski. 46 senatorów było przeciw. Jeden z nich, Marco Rubio oświadczył, że impeachment „to absurd”, skoro były prezydent nie uzyskał reelekcji. Jego zdaniem, mógłby stanąć przed sądem jako obywatel i osoba prywatna. Część Republikanów wyrażała też niezadowolenie i rozczarowanie poziomem przygotowania obrońców.

Proces będzie kontynuowany w środę. Oskarżyciele z Izby Reprezentantów oraz obrońcy byłego prezydenta będą mieli kolejno do dyspozycji po 16 godzin czasu, w ciągu dwóch dni, na przedstawienie swoich racji i argumentów. Łącznie może to więc zająć cztery dni. Następnie, senatorowie będą mieć cztery godziny na przedstawienie na piśmie swoich pytań obu stronom. Możliwa jest też debata i ewentualne głosowanie nad wezwaniem świadków.

Trump, który przebywa w swojej posiadłości na Florydzie, odmówił składania zeznań podczas procesu.

W opinii stacji amerykańskiej CNN, wyraźnie nieprzychylnie nastawionej względem Donalda Trumpa, wynik wtorkowego głosowania pokazał, że szanse na uzyskanie większości 2/3 głosów, żeby uznać byłego prezydenta winnym, są bardzo małe.

Przypomnijmy, że Trump został w zeszłym miesiącu postawiony w stan oskarżenia przez Izbę Reprezentantów za rolę, jaką odegrał 6 stycznia br. w marszu jego zwolenników na Kapitol. Trump wygłosił tego dnia ogniste przemówienie do tłumu swoich zwolenników w Waszyngtonie, powtarzając opinię, że ​​jego porażka w wyborach prezydenckich 3 listopada była wynikiem oszustwa wyborczego i zachęcał zwolenników do „walki jak diabli”. Wezwał też do pomaszerowania pod Kongres i „pokojowego” oprotestowania zatwierdzania przez parlamentarzystów wyboru Joe Bidena na jego następcę. Po tej mowie „trumpiści” wtargnęli do budynku parlamentu. Doszło do zamieszek, w trakcie których lub w wyniku których zmarło 5 osób.

Trump jest pierwszym prezydentem, któremu wytoczono proces impeachmentu po opuszczeniu urzędu i pierwszym, który został dwukrotnie postawiony w stan oskarżenia. Pierwszy raz oskarżono go w grudniu 2019 roku o nadużycie władzy i obstrukcję Kongresu, w związku z aferą dotyczącą zarzutu wykorzystywania przez Trumpa swojej pozycji i władzy do wywierania nacisku na władze Ukrainy ws. wszczęcia śledztwa przeciwko synowi Joe Bidena, co miało zaszkodzić jego przyszłemu rywalowi w wyborach. W lutym 2020 roku Senat stosunkiem głosów 52 do 48 nie wyraził zgody na usunięcie prezydenta z urzędu.

Pod koniec stycznia br. Senat odrzucił wniosek o uznanie impeachmentu Trumpa za niekonstytucyjny. Wniosek senatora Randa Paula tej sprawie został odrzucony głosami wszystkich senatorów Partii Demokratycznej i pięciu republikanów. Ci ostatni we wtorek zagłosowali za zgodnością procesu o impeachment z konstytucją.

CNN / Kresy.pl